Fran García-Huidobro apunta al público por entrevista con “guante blanco” a Lucas: “Quieren ver sangre”

Este lunes se vivió una nueva gala de Gran Hermano, donde el último eliminado, Lucas Crespo, fue entrevistado por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, además del habitual panel.

Y si bien los espectadores del reality esperaban que los panelistas hicieran ver a Lucas su historial de actitudes al interior de la casa-estudio como sus arrebatos violentos contra el inmobiliario, la quema de tres microondas, la agresión a Bigote, el aislamiento a propósito a Estefanía Galeote y el bullying contra Pincoya, en el set solo hubo palabras de apoyo para el tiktoker.

Esto generó el enojo de los televidentes, quienes cuestionaron la diferencia de trato, por ejemplo, de Francisca García-Huidobro con Lucas respecto a Fernando Altamirano, Bambino, por un mismo hecho: las agresiones a Bigote.

Ante estas críticas, la panelista de Gran Hermano se defendió, y cómo lo hizo en su momento Julio César Rodríguez, culpó al público, asegurando que “a veces siento que ustedes quieren ver correr sangre. Y apenas corre sangre, rajan a denunciar el programa a las instituciones que ustedes consideran pertinentes“.

García-Huidobro expresó que ha sido “fiel a mi opinión y mis convicciones. Como les he dicho muchas veces, si eso concuerda con ustedes, buenísimo. Y si no, mala suerte no más, ya era“.

“Soy una seguidora absoluta de las redes sociales, y leo cada comentario. Pero eso no me obliga a pensar como ustedes. Yo tengo un rol en Gran Hermano como panelista, no soy la sepulturera de nadie“, agregó.

En esta línea, Fran García-Huidobro explicó que no quiso ser dura con Lucas, quien deberá enfrentar a la Justicia por una denuncia de agresiones graves, porque “no he visto nunca a un participante salir del reality más angustiado, más débil que a él. Si a ustedes les gusta patear a la gente en el suelo… Bueno, eso habla más de ustedes que de mí“.