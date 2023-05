“Me dolió el bolsillo”: Naya Fácil confirma que pagó millonaria deuda con Impuestos Internos

2 de Mayo de 2023

Naya Fácil recalcó que ya realizó su iniciación de actividades, entrega boletas y paga el IVA.

Naya Fácil esperó hasta el último día para saldar su millonaria deuda con el Servicio de Impuestos Internos (SII) por los tributos adeudados por sus ingresos en redes sociales.

La influencer había señalado en oportunidades anteriores que el monto a pagar rondaba los 100 millones de pesos.

Naya Fácil compartió imágenes indicando que partió al banco para ponerse al día con el Fisco, agregando que pagó todo lo adeudado en una sola cuota y en efectivo, ya que aseguró que se había caído el sistema.

“Servicio de Impuestos Internos (SII) esto va para ustedes: la contribuyente Naya Fácil ya pagó sus impuestos como debe ser y en una cuota ¿ya? Para no tener deudas con ustedes, porque no me gustan las deudas”, declaró.

Junto con ello, explicó que ya que no podía transferir el dinero, debió realizar un giro en efectivo, apuntando que “¡tuve que andar con esa plata en la calle! Imagínense me hubiese pasado algo”.

“Obviamente me dolió la guata pagar esa hue…Me dolió mi bolsillo. Fue mi irresponsabilidad no hacerlo, pero ya está hecho. Así que ¡espero no me huev… más, por favor!”, agregó.

“De verdad que no me leseen más, fue por un tema de ignorancia no más, pero a mi no me gusta tener dudas, menos con la justicia”, sentenció.