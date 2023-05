Naya Fácil y su millonaria deuda con SII: “Me llevaban investigando años”

3 de Mayo de 2023

“Es importante saber de educación financiera. Desde que me pasó esto, yo estoy viendo videos, buscando información de distintas cosas para educarme más”.

Naya Fácil fue una de las 141 influencers que fueron investigadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre sus millonarios ingresos sin declarar por sus actividades en redes sociales.

De hecho, Naya Fácil entró en conflicto con el SII, ya que si bien en un primer momento se declaró en “rebeldía” y anunciaba que no pagaría sus impuestos, los que según la propia joven llegaban a los 100 millones, finalmente terminó cumpliendo con la norma y pagando “en efectivo y en una cuota”.

Junto con ello, dio a conocer a La Tercera que la semana pasada fue citada por Impuestos Internos para ser interrogada sobre su mecanismo para generar dinero en redes sociales, además de darle plazo para pagar los tributos correspondientes.

Naya Fácil indicó que “por lo que yo noté, me llevaban investigando años, por lo menos dos o tres años más o menos”.

“Después de este proceso, aprendí a estar más pendiente de mi contador, que me hable y me explique, que me vaya enseñando y yo entendiendo, y es que de aquí para adelante va a ser todos los años que yo tendré que vivir este proceso y no quiero pasarlo mal emocionalmente, porque igual lo pasé mal”, agregó la joven.

Para cerrar, Naya Fácil hizo un llamado a pagar los impuestos. “Es importante saber de educación financiera. Desde que me pasó esto, yo estoy viendo videos, buscando información de distintas cosas para educarme más”.