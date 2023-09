Paty Cofré desmiente a Willy Sabor: “Si me invitan a un programa, yo no voy gratis”

25 de Septiembre de 2023

Paty Cofré ejemplificó su lejanía con Willy Sabor asegurando que "ni siquiera tengo el teléfono" del locutor.

Paty Cofré salió al paso de las declaraciones de Willy Sabor, quien se mostró decepcionado con su ex compañera de Morandé con Compañía por no querer aceptar ir a su podcast de manera gratuita.

Ante esto, el periodista Luis Sandoval indicó en Que te lo Digo que se comunicó con la cómica para entregar su versión ante las palabras de Willy Sabor.

“Ella me dice qué raro lo que está diciendo Willy, no recuerdo está invitación a este programa”, sostuvo Sandoval.

En esta línea, Paty Cofré aseveró que “si es así, yo no voy a programas gratis, tengo 84 años, no estoy jubilada y yo vivo de mi trabajo. Solamente de eventos y de ciertos pitutos ocasionales. No tengo un trabajo estable. Por lo tanto, si me invitan a un programa, yo no voy a ir gratis”.

Junto con ello, respondió a las palabras de Willy Sabor, quien consideró a Cofré como una amiga, por lo que su negativa le dolió más.

“Yo con Willy nunca fuimos amigos, fuimos muy buenos compañeros de trabajo. Hace un par de meses tuve un infarto, me hicieron un bypass y nunca recibí un llamado telefónico, un mensaje de Willy Sabor para apoyarme, para saber cómo estaba, y tú con los amigos te visitas en las casas, te llamas constantemente. Es una palabra para mí muy importante la amistad”, fueron las palabras de Paty Cofré compartidas por Sandoval.

En esta línea, recalcó que “yo a Willy lo respeto, aprecio, trabajamos mucho tiempo en Morandé Con Compañía, pero amigos como él dice, no somos”, agregando dolida que “es la primera vez que un ex compañero de trabajo se refiere de esa forma hacía mí”.

