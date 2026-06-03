Impuestos Internos permite que plataformas extranjeras de apuestas en línea paguen IVA

Ante esta decisión, la Asociación Chilena de Casinos de Juego mostró su rechazo y apuntó que se trata de una “regularización encubierta” de las plataformas extranjeras de apuestas.

AGENCIA UNO

El Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió una resolución que establece un sistema de inscripción para que las plataformas extranjeras que prestan servicios de apuestas, juegos de azar y casinos paguen los impuestos correspondientes por las operaciones realizadas en nuestro país.

Esta resolución establece que estas plataformas podrán inscribirse en el sistema habilitado por el SII y acatar las “normas e instrucciones vigentes sobre inscripción, registro, declaración y pago del impuesto aplicables a los contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales gravados con IVA”.

Desde Impuestos Internos explicaron que esto fortalecerá la equidad tributaria, “asegurando que cuando se realizan operaciones en nuestro país de servicios digitales desde el extranjero a personas domiciliadas en Chile, siempre se declare y pague el impuesto respectivo, evitando que se generen espacios sin control y desigualdad respecto de otros contribuyentes que están cumpliendo con el pago correcto y oportuno de sus impuestos”.

El IVA se aplicará por el monto total de contraprestaciones recibidas como remuneración por la prestación de estos servicios.

Una vez inscritas en el sistema, las plataformas de apuestas online sin domicilio ni residencia en Chile que hayan prestado servicios durante los últimos 36 periodos tributarios deberán pagar el IVA correspondiente adeudado, a través de F129 o formulario IVA Digital.

Casinos acusan a SII de “regularización encubierta”

Ante esta decisión, la Asociación Chilena de Casinos de Juego mostró su rechazo y apuntó que se trata de una “regularización encubierta” de las plataformas extranjeras de apuestas, ya que no modifica su situación legal.

“Esta medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta, al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal”, acusó el organismo en una declaración.

En esta línea, cuestionaron que el Estado no defina un marco regulatorio para este tipo de actividades y solo se limite a avanzar en el cobro del IVA.

“Resulta además difícil comprender que, frente a una actividad cuya ilegalidad ha sido reconocida por los tribunales y por las distintas autoridades de gobierno, el Estado opte por habilitar mecanismos de cobro antes que perseguir su cese”, cuestionaron los casinos.

“Como industria regulada, hacemos un llamado a las autoridades a resguardar la coherencia institucional del Estado, a restablecer la consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII, y a avanzar con urgencia en una regulación integral que garantice competencia leal, protección de los consumidores y certeza jurídica para el desarrollo de esta actividad”, cerró la Asociación.