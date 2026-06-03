Contraloría pone bajo la lupa fiscalización de puentes: 85% no cumple con los plazos de inspección

Según el informe emanado del ente contralor, hay casos en los que las estructuras no han sido revisadas desde hace 10 años.

La Contraloría General de la República alertó este miércoles sobre las debilidades existentes en la inspección y mantención de los puentes de la red vial pública del país, luego de realizar una auditoría a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De acuerdo con el informe del ente contralor, que abarca el período entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025, el 85% de los puentes no cumple con los plazos de inspección que establece la normativa vigente. De hecho, se detectó que hay estructuras que no ha sido revisadas desde hace 10 años.

Por otra parte, se advirtió que varias estructuras a lo largo del país no han sido reparadas durante años pese a que tienen fallas graves. Uno de los casos más graves fue el puente Lolol en la Región de O’Higgins, que cuenta con un informe técnico desfavorable y que lleva cuatro años sin ser reparado.

Otras falencias detectadas tienen relación la existencia de puentes sin evaluación estructural registrada, lo que impide determinar su estado real de deterioro, e inconsistencias en los sistemas informáticos del MOP.

En vista de estas situaciones, la Contraloría instruyó al organismo en cuestión a depurar los sistemas de información y asegurar que se cumplan los plazos de inspección y de mantención, especialmente aquellos casos más graves. También entre las medidas de corrección está acreditar las revisiones técnicas ejecutadas y fortalecer los mecanismos de control.