Las dudas y razones de China para desistir de tomar el control de Transelec

Transelec es la principal firma de transmisión eléctrica en nuestro país, operando más de 10.000 kilómetros de líneas de alta tensión en todo Chile y conectando centros de generación con distribuidores.

AGENCIA UNO

China Southern Power Grid dio un paso atrás en su intentona de tomar el control de la principal empresa de transmisión eléctrica en Chile, Transelec, una postura postura marcada por las dudas de Beijing.

Según consignó Bloomberg, la firma asiática, que ya tiene el 28% de Transelec, finalizó sus conversaciones con los fondos de pensiones de Canadá que tienen el 72% restante.

Entre las principales razones para ello están las diferencias sobre la valoración de la empresa chilena y la estructura de la operación, que se venía extendiendo desde hace dos años por un costo superior a los USD 4.000 millones.

A esto se sumó el complejo presente político y diplomático que enfrentan las inversiones chinas en materia de infraestructura en América Latina, ante la presión de Estados Unidos para evitar su aterrizaje en sectores como seguridad nacional, energía y cadenas de suministro.

China Southern Power entró a la propiedad de Transelec en 2018, al comprar la participación de Brookfield por USD 1.300 millones.

El resto de la propiedad es los fondos de pensiones Canada Pension Plan Investment Board, British Columbia Investment Management Corp. y Public Sector Pension Investment Board.

Las conversaciones entre ambas partes estaban bastante avanzadas y solo faltaban superar cuestiones corporativas y regulatorias.

Transelec es la principal firma de transmisión eléctrica en nuestro país, operando más de 10.000 kilómetros de líneas de alta tensión en todo Chile y conectando centros de generación con distribuidores.

Si bien las negociaciones llegaron a su fin, Bloomberg precisó que en un futuro próximo China Southern Power podría retomar su intención de tomar la propiedad de Transelec.