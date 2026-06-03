Chequeo a Cuenta Pública 2026: lo verdadero, lo impreciso y lo falso del discurso del presidente Kast

La Cuenta Pública de José Antonio Kast dejó una serie de anuncios y medidas que fueron puestas bajo la lupa.

AGENCIA UNO

Este lunes se llevó a cabo la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, donde realizó una serie de anuncios y un diagnóstico del estado fiscal a tres meses de su llegada al poder.

Es por ello que sometimos a análisis el discurso del jefe de Estado y estos fueron los principales resultados:

Engañoso: “Queremos que Chile vuelva a ser el país más seguro de Latinoamérica”

Chile se mantiene entre los países con menores tasas de homicidio y mejores indicadores de seguridad de América Latina, según informes internacionales. Sin embargo, los datos disponibles muestran que comparte los primeros lugares regionales con países como Argentina y Uruguay, dependiendo del indicador utilizado.

VerificaUDP revisó los principales índices internacionales sobre seguridad y violencia -entre ellos, el Global Peace Index 2025 del Institute for Economics & Peace y el Balance de Homicidios 2025 de InSight Crime- para contextualizar la afirmación dicha por el Mandatario.

El Global Peace Index 2025 ubica a Chile en el puesto 62 entre 163 países evaluados. En Sudamérica, el país aparece en el tercer lugar, superado por Argentina y Uruguay.

Por otra parte, Chile cerró 2025 con una tasa de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución de 10,4% respecto del año anterior. Según el Balance de Homicidios 2025 de InSight Crime, esta cifra ubica a Chile en el segundo lugar de Sudamérica, solo por detrás de Argentina (3,7 homicidios por cada 100.000 habitantes) y muy por debajo del promedio regional de 17,6.

Impreciso: los 389 proyectos en evaluación ambiental superan los US$91 mil millones de inversión proyectada

Registros del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental muestran que existen 389 proyectos en etapa de calificación que suman más de US$91.800 millones en inversión proyectada.

Sin embargo, esos montos corresponden a estimaciones realizadas por las propias empresas y no a recursos efectivamente ejecutados.

Verdadero: una de cada cuatro personas trabaja en la informalidad en Chile

El presidente José Antonio Kast aseguró que Chile “hace poco más de una década generaba miles de empleos y crecía sobre el 5%”, pero que actualmente la economía se encuentra estancada. En ese contexto, sostuvo que más de 940 mil personas buscan trabajo y no lo encuentran, y afirmó que “una de cada cuatro personas trabaja en la informalidad, sin contrato”.

La afirmación es verdadera, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según el Cuadro Estadístico Trimestral, correspondiente al período febrero-abril de este año, en Chile había 2.526.000 personas ocupadas en condiciones de informalidad y 6.901.610 con empleos formales.

En total, el país registró 9.427.610 personas ocupadas. Esto significa que los trabajadores informales representaban cerca del 26% del total, una proporción equivalente a una de cada cuatro personas con empleo.

Verdadero: los homicidios disminuyeron 14,6% respecto al mismo período de 2025

“Según las cifras preliminares, al 31 de mayo en Chile se registraron 378 víctimas de homicidio. El año pasado, a la misma fecha, habían sido 444. Son cifras aún muy altas, porque la seguridad no es algo que cambie de un día para otro”, afirmó el mandatario.

La afirmación es verdadera.

De acuerdo con el informe más reciente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, publicado este lunes, al 31 de mayo se registraban 379 víctimas de homicidio consumado en el país. La cifra representa una disminución de 14,6% respecto del mismo período de 2025, equivalente a 65 casos menos.

La diferencia de una víctima respecto del dato entregado por el Presidente se explica porque Kast habló de cifras preliminares. En términos generales, la información entregada coincide con los registros oficiales disponibles

Verdadero: Las expulsiones de migrantes en situación irregular aumentaron desde el 11 de marzo

Según el último informe público del Sermig, entre el 11 de marzo y el 24 de mayo se registraron 484 expulsiones. Esto equivale a un promedio de 161 personas expulsadas por mes durante las primeras semanas de la actual administración.

Para determinar si esta cifra representa un aumento, VerificaUDP revisó la Cuenta Pública de la PDI correspondiente a 2025. De acuerdo con ese documento, durante ese año se concretaron 1.091 expulsiones, lo que equivale a un promedio de 91 personas por mes.

Al comparar ambos períodos, las expulsiones aumentaron aproximadamente un 79%, por lo que la afirmación realizada por el presidente coincide con los datos oficiales disponibles.

Verdadero: el déficit estructural de 2025 fue más del doble de lo comprometido

“El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es, más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido”, señaló José Antonio Kast.

La afirmación es verdadera.

De acuerdo con el Decreto 542, que estableció la política fiscal durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la meta para 2025 era alcanzar un déficit estructural de 1,6% del PIB.

Sin embargo, según el Informe de Finanzas Públicas correspondiente al último trimestre de 2025, el resultado efectivo fue de 3,55% del PIB.

Aunque la cifra oficial es levemente inferior al 3,7% mencionado por Kast, la diferencia es marginal y puede explicarse por efectos de redondeo. En ambos casos, el resultado final superó ampliamente la meta comprometida por la administración anterior y representó más del doble del objetivo fiscal establecido para ese año.

Verdadero: en Chile una de cada cuatro personas fallece por causa del cáncer

“En Chile, una de cada cuatro muertes tiene la misma causa: el cáncer. Cada año, 60 mil personas reciben este diagnóstico y 30 mil no sobreviven”, aseveró el presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública.

La afirmación es verdadera, de acuerdo con estadísticas oficiales y estudios especializados sobre incidencia y mortalidad por cáncer en Chile.

Según datos del Ministerio de Salud, durante 2025 se registraron 126.492 defunciones en el país. Asimismo, estimaciones del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss) indican que la tasa de mortalidad por cáncer alcanzó los 156,4 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a cerca de 31.500 muertes.

Esta cifra representa aproximadamente el 24,9% de las defunciones registradas en el país, proporción que coincide con la afirmación presidencial de que una de cada cuatro muertes tiene como causa esta enfermedad.

Los datos más recientes publicados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), correspondientes a 2023, registran 30.776 muertes por cáncer. Esta cifra también representa aproximadamente una de cada cuatro defunciones ocurridas en Chile.

Esta nota se hizo con la colaboración de Constanza Araya, Silvana Campos Hidalgo, Constanza Carrasco, Gonzalo Cubillos, Daniel Farías Sereño, Martín Ferrada, Karla Leiva, Bastián Molina, César Salinas, Rafaela Smith, Emilia Taverne, Carolina Torres, · Daniela Vargas Duarte y Cristóbal Villalobos.

Estos son chequeos de VerificaUDP, una iniciativa de Vergara240, el medio digital de la Escuela de Periodismo de la UDP.