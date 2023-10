Escenas no mostradas y filtraciones: las frases con las que Cony reveló estrategias en Gran Hermano

2 de Octubre de 2023

La participante confesó que pidió ayuda y renunció antes de su conflicto con Pincoya y contó escenas que no se mostraron en pantalla.

Los conflictos no paran en Gran Hermano y así se pudo ver en el último capítulo donde Constanza Capelli y Jennifer Galvarini protagonizaron una intensa pelea. Pero esto no fue todo, ya que la bailarina llegó al zoom para aclarar este episodio y sin querer reveló información que no fue transmitida en el programa.

Fueron varios comentarios los de Cony que develaban situaciones inéditas para los seguidores del reality de Chilevisión.

Las inesperadas frases de Cony

En conversación con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, Constanza comenzó a dar su versión de lo que ocurrió con Pincoya previo y posterior a la fiesta.

“Le dije a la Pincoya no me hables porque me estaban leseando por el tema del peto. Se me ha dicho que afuera recomiendan o aconsejan que yo cambie mi peto y que afuera no sé qué, se ha divulgado harta información de afuera acá adentro”, partió explicando la participante.

A raíz de ese episodio, la bailarina confesó que tomó la decisión de renunciar antes de la polémica, algo que hasta ese momento se desconocía. Incluso, se refirió a un diálogo con Jennifer que tampoco se había mostrado en pantalla.

“Empecé a tener mucha ansiedad, mucha angustia, le dije a la Pincoya que me sentía muy mal… antes de la fiesta yo fui a renunciar al confesionario, yo estaba inestable emocionalmente”, sostuvo Cony.

Luego de ir a solicitar su salida a Gran Hermano, Cony afirmó: “Yo fui a abrazar a la Pincoya, después de decirle que quería estar sola y ella me mandó a la mier.. básicamente. Con eso me sentí peor”.

“El mismo día renuncié dos veces (antes y después de la fiesta) … estaba en un momento muy triste, de angustia. Fue por un peto, que me hizo explotar algo dentro de mí”, señaló.

Momentos más tarde lanzó una inesperada frase: “Me dijeron que el panel, algo que se habían visto otra vez, y repito Francisca ha revelado mucha información del afuera”, comentario que rápidamente fue interrumpido por Julio César Rodríguez. “Hablemos de lo de esta noche”, exclamó el animador cambiando el tema.

Esta situación indignó a parte de la audiencia en redes sociales, quienes alegan que la producción manipuló las imágenes a su conveniencia.