VIDEO – Enojo, disculpas y opiniones divididas: todo lo que pasó después de la pelea entre Fabio y Luis

14 de Junio de 2024

Tras el conflicto, sus compañeros tomaron bandos y los ex finalistas de Tierra Brava no dudaron en contar su versión de la situación.

La tensión alcanzó su punto máximo durante el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, luego que finalmente se revelaran las imágenes de la intensa pelea que tuvo como protagonistas a Fabio Agostini y Luis Mateucci.

El conflicto se inició con el español concretando su venganza contra el actual capitán de Resistencia. Según se pudo ver, todo ocurrió cuando fue a servirle un vaso de agua al argentino, momento en que se lo escupió diciendo: “Si quiere, un poquito de proteína”.

Fue en ese instante que Fabio le lanzó el contenido encima de Mateucci, dejándolo empapado. La reacción de Luis no se hizo esperar, desatando un enfrentamiento físico que requirió la intervención de sus compañeros para ser controlado.

“¡A ver quién tiene más huevos!”, le gritó Agostini.

Fue allí que Austin y Pangal retuvieron al hombre que lleva pocos días en el encierro, mientras que Raimundo hizo lo propio con Mateucci.

Opiniones divididas tras la pelea

Al ver la compleja situación, Amanda, la institutriz de la casona, envió a Fabio al patio. Además, le pidió a todos los participantes, tanto señores como sirvientes, que se reunieran en la mesa para conversar sobre lo sucedido.

Ahí se vio que la mayoría estaba del lado del concursante español, sin justificar su forma. “No sabes la rabia que trae el otro. No lo justifico, pero viene juntándose rabia. Si a mí me tiran un escupo y me lo trago, lo voy a querer matar”, expuso Pangal.

Mientras que, por otra parte, Oriana y Daniela Colett defendieron a Luis entregando sus argumentos.

“La rabia no justifica lo que hizo. Si se la quieres devolver, devuélvela igual… a las espaldas, las cosas se devuelven con la misma moneda. Si quiere escupir, que lo haga a espaldas de Luis. Si le tiras algo en la cara a una persona desprevenidamente, evidentemente va reaccionar de esa manera”, sostuvo Marzoli.

Mientras que la ex de Eduardo Vargas, afirmó: “No se regresan las cosas con la misma moneda. (Luis) Hizo las cosas mal, pero me parece ridículo que Fabio entre para hacer lo mismo”.

Las razones de Fabio

Luego de varios minutos, Austin y Pangal salieron a preguntarle a Fabio sobre los motivos que tuvo para iniciar el enfrentamiento.

“Él agarró mi Nutella, la abrió y me la escupió. Me la comí entera“, les explicó.

A esto agregó: “Yo las cosas se las voy a hacer en la cara, podría ser su Sirviente y hacerle eso a las espaldas y que se las coma. Pero voy de frente, no soy tan payaso como él. Que pruebe de su propia medicina para que vea cómo se siente”.

Luego de escuchar su versión, Pangal lo entendió pero también lo retó por haberles faltado el respeto a todos en la mesa. Fue allí que el ganador de Tierra Brava se fue acercando a cada uno de sus compañeros.

“Les pido disculpas a todos los presentes, yo hablaré con todos. Pero a él (Luis) no le voy a pedir disculpas”, aseguró.

El regreso y el enojo de Luis

Una vez ya calmada la situación Luis volvió a la casa, y Oriana se aseguró de comentarle que ella y Daniela fueron las únicas que lo defendieron tras la pelea.

“Son todos más falsos. Una vez que apriete el acelerador acá, me los llevo uno a uno”, afirmó Mateucci.

Más tarde, el jugador cordobés les explicó al resto de los integrantes de la casa su versión de la situación.

“Si lo hice es porque él se metió en una foto de mi familia, me la rayó cuando no lo veía, escribí un cartel de mi familia y le escribió cosas como Pingostini. Se metió con mi familia, y yo siempre le dije que con mi familia no se mete nadie. Y yo no lo obligué a que se comiera la Nutella. Él no hizo ni más ni menos que yo, él no es una víctima y yo tampoco”, aclaró.