VIDEO – Rubén reaparece junto a Mónica y reitera su defensa ante las acusaciones de abuso

21 de Noviembre de 2023

La mujer reiteró su apoyo al ex carabinero acusado de abuso por parte de Scarlette en Gran Hermano.

Compartir

Rubén Gutiérrez reapareció en redes sociales, esta vez junto a Mónica Ramos, a quien conoció al interior de la casa de Gran Hermano.

La mujer se ha caracterizado por defender al ex carabinero en los últimos meses, luego de que fuera expulsado del reality show, tras haber sido acusado de abuso por parte de Scarlette.

En el registro, que se viralizó en redes sociales, Gutiérrez da cuenta de que realizó una visita a Ramos en su casa, la que incluyó una torta.

“Bueno, aquí estamos con Moni, despidiéndonos, una visita. Moni, yo la quiero mucho, agradecido, gracias por recibirme en su casa. Usted sabe que la voy a venir a ver más seguido. Decirle que la quiero mucho, que siempre la voy a tener presente“, dice el ex jugador.

Sin aludir al polémico episodio ocurrido en la casa de Gran Hermano, Rubén le recuerda a Mónica que “usted me conoce como soy, he sido muy claro, no fui a hacer un personaje nada, yo siempre fui auténtico, la Moni está de testigo”.

Tras las palabras del ex carabinero, la mujer aseguró que “yo defiendo a pie juntillas y doy fe de que todo lo que ha dicho es verdad. Lo quiero porque lo conocí dentro 24/7, viví con él, yo sé cómo es él. Él es una persona honorable, amorosa, tierna”.

“Te quiero mucho, sigue adelante que vas a ganar todas las cosas positivas. Hay un Dios y ese es el mejor juez que tenemos nosotros. Paciencia“, cerró.