VIDEO – “Grave error mío”: la acusación de Mónica contra Eskarcita por la que tuvo que disculparse públicamente

7 de Noviembre de 2023

Las palabras de la mujer causaron revuelo en redes sociales y provocaron que tuviera que disculparse por sus palabras.

La ex jugadora de Gran Hermano, Mónica Ramos, fue una de las invitadas a un nuevo capítulo del React del equipo de Botota Fox, oportunidad donde hizo una grave acusación contra Scarlette Gálvez, popularmente conocida como Eskacita.

En el espacio que se transmite a través de YouTube, la comerciante fue consultada respecto a si le gustaba la joven influencer como pareja para Hans Valdés, con quien entabló una cercana relación en el encierro.

“No me gusta para él. Ella no es para Hans, por lo que hizo con su pololo afuera… ¿Saben?”, comenzó diciendo la integrante más longeva que pasó por el reality de Chilevisión.

“Ella acuchilló a su pololo en una discoteque, alterada y celosa”, acusó la señora Mónica dejando a todos sorprendidos.

Mientras otros intentaban bajarle el perfil a la situación asegurando que podía ser información falsa en redes sociales, la mujer defendió su punto.

“Averigüen, yo lo supe hace poco. A mí no me interesa lo que digan, porque es la verdad. No me avergüenzo de haberlo dicho, porque hay personas que no tienen idea de lo que hizo esta señorita, si es que se puede llamar señorita. Para mí no es una señorita”, afirmó.

Mónica Ramos se disculpa por la acusación a Eskarcita

La declaración de Mónica en contra de Eskarcita desató muchos comentarios en redes sociales, por lo quedebió hacerse cargo de sus palabras. Por esta razón, realizó un video para explicar que se encuentra arrepentida de sus dichos.

“Hago este video públicamente para pedir disculpas por un grave, pero muy grave error mío. En un programa en vivo donde dije cosas que no debía en contra de Eskarcita”, sostuvo la ex participante de Gran Hermano.

Para finalizar, Mónica extendió las disculpas para la familia de la joven y sus seguidores. “Soy humana, cometemos errores. Pido perdón, disculpas y muchas gracias por entenderme”, cerró.