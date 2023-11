VIDEO – Los dos eliminados que dejó la doble competencia de Tierra Brava

28 de Noviembre de 2023

Un doble duelo de eliminación dejó a dos participantes fuera de la competencia.

El episodio de este lunes de Tierra Brava estuvo marcado por la doble competencia que dejó a dos eliminados. En esta oportunidad, Shirley Arica se enfrentó a Nicole Block, mientras que, por otro lado, Luis Mateucci hizo lo propio con Max Cabezón.

Un complejo circuito complicó a más de alguno, pero en la primera tanda, la participante peruana decidió dar un paso al costado luego de sufrir una dolorosa lesión. A sólo 40 segundos de iniciado el duelo, ambas se cruzaron gateando en una ratonera en altura y, desafortunadamente, Arica se pegó un cabezazo contra un fierro.

A pesar de estar usando casco, al bajar se percató que se había lastimado la nariz con el golpe, y estaba sangrando. El duelo se dejó en pausa mientras Shirley era atendida por paramédicos. “Sentí que me reventé la nariz”, afirmó la peruana, y pese a que no hubo fractura, los conductores le pidieron a Shirley decidir ella si estaba en condiciones de competir.

“Me siento muy mal, frustrada, me pegué con el fierro en la nariz. Me atendieron pero me siento mal, me duele muchísimo la cabeza y, aunque quisiera, no lo puedo hacer“, reconoció, y con eso se convirtió en la nueva eliminada del reality show de Canal 13.

Max no pudo contra Luis

Por otro lado, Max Cabezón se enfrentó a Luis Mateucci en la misma prueba. Iniciado el duelo, ambos competidores partieron muy parejos, pero el argentino logró tomar ventaja. Mientras iba creciendo esa distancia, el ex MasterChef se mostró varias veces confundido por el complejo circuito.

A raíz de eso, Luis empezó a pedirles a los integrantes del equipo verde que griten por su contrincante, porque lo necesita. “¡Griten, equipo verde! ¡Vamos Max!”, gritó el trasandino, y se quedó con el triunfo. A modo de celebración, con la antorcha en mano, les gritó: “¡Equipo verde! ¡Cállense la boca, los voy a sacar uno por uno!”.

De esta forma, Shirley y Max se convirtieron en los nuevos eliminados de Tierra Brava.