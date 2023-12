VIDEO – La fuerte pelea entre Pampita y Moria Casán que llegó a los gritos

27 de Diciembre de 2023

El conflicto comenzó por un desacuerdo en los puntajes entregados a algunos concursantes del programa.

Lo que pretendía ser un capítulo más de Bailando 2023, terminó siendo uno de los episodios más intensos gracias a una fuerte pelea entre Moria Casán y Pampita.

Este martes el programa argentino tuvo un inesperado momento en vivo y en directo luego que las integrantes del jurado se enfrentaran a los gritos.

La discusión entre los conocidos rostros escaló rápidamente e incluso al animador Marcelo Tinelli tuvo que intervenir para evitar que el conflicto siguiera intensificándose.

La fuerte pelea entre Pampita y Moria Casán

Todo se originó luego que empezaran a discutir por los puntajes que le habían puesto a algunos de los concursantes.

Fue allí cuando Moria Casán lanzó un comentario contra su colega: “Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Pampita Ardohain. Ella dice: “Lo que a mí me gusta, le pongo puntaje bueno”. ¿Por qué dice entonces que nosotros regalamos puntajes 10?”.

Al escuchar esto Pampita le contestó: “Uh, que sensible que está Moria hoy. Yo me banco todos los 10 que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo”.

Furiosa con esa declaración la vedette manifestó: “No digas regalar nota porque yo no regalo nota a nadie, no seas buchona, nena. Tengo muchos años de oficio, sé de qué lo hablo, soy una señora que nunca falta”.

Fue en ese momento que iniciaron las descalificaciones y los gritos entre ambas ante las cámaras.

“Yo también soy una señora de 45 años. Soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz. ¿Qué te pensás que me vas a ningunear vos a mí?”, dijo la ex de Benjamín Vicuña.

“Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Conmigo no te metás”, continuó advirtiéndole Pampita algo que no le gustó nada a la jurado.

Al ver que se descontroló la situación, Tinelli intentó calmar los ánimos y les pidió terminar con el conflicto. Sin embargo, antes de hacer eso Moria Casán le lanzó: “Respetá a la gente mayor, ridícula”.