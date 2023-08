Pregunta a Pampita reflotó los audios con Benjamín Vicuña que confirmarían el affaire con Natalia Oreiro

18 de Agosto de 2023

Los registros volvieron a reflotar luego de una pregunta que le hicieron a la animadora recientemente en un programa argentino.

La animadora Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, hace algunos días fue invitada a una entrevista en el programa LAM, donde respondió una pregunta que revivió su pasado y que tenía relación con los rumores desde hace unos que apuntaban a un posible affaire entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro.

Fue el conductor Ángel De Brito quién le consultó a la modelo respecto a si había alguna actriz con la que no trabajaría nunca.

“Sí, hay una, una sola”, respondió la argentina. “La que yo me imagino… ¿Por qué?”, agregó el presentador de televisión.

“Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”, explicó Pampita, dando luces de que se trata de una colega con la que habría tenido un desencuentro.

Horas después, el propio De Brito confirmó que la persona en cuestión era Natalia Oreiro, de quien se rumoreó que tuvo un affaire con Benjamín Vicuña años atrás. Esto llevó a que reflotaran antiguos audios de una discusión entre el chileno y su ahora ex pareja.

Los audios que confirmarían la infidelidad

Hay que recordar, que todo comenzó con el acercamiento entre la ex pareja de Pampita y la cantante uruguaya durante las grabaciones de la telenovela Entre Caníbales.

A raíz de esto, surgieron algunos audios que fueron dados a conocer en el programa Intrusos, en el año 2015, donde Pampita hablaría de la infidelidad junto a Benjamín Vicuña.

“Pregúntale a todos los que me conocen cómo soy con vos, cómo te trataba… te trataba como un rey. Tengo la mejor fuente del mundo, te cogías en el auto a la mina. Ya no sé a quiénes más, me perdí de cuántas amantes tenés”, dice la trasandina en un registro que fue grabado por una empleada de la casa.

A esto, Pampita agregó: “Te acompañé durante 10 años y no me pudiste respetar un mes. Mírame a la cara, ¿me vas a seguir mintiendo? ¿Hasta cuando vas a seguir mintiendo?”.

“¿Te aburriste? Cuéntame qué te pasó. ¿Qué vas a hacer con tu futuro? A ver, qué vas a hacer con tus hijos, ¿los vas a ver cada tres meses? Quiero saber qué vas a hacer con la casa de Chile”, se escucha decir a la animadora interrogando al chileno.

La defensa de Benjamín Vicuña

El actor recientemente ganador del premio Martín Fierro, fue consultado por el programa Socios del Espectáculo y se refirió brevemente a los dichos de Pampita.

“Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé,me parece raro, ¿qué quieres que te diga?”, respondió el chileno quien no se había enterado hasta ese momento.

“No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien… ¿Se entiende?”, cerró Vicuña desligándose de las palabras de su ex esposa.