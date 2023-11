VIDEOS – No lo podía creer: la reacción de Taylor Swift a la ovación en Argentina

10 de Noviembre de 2023

Muchos de los y las swifties de Chile viajaron a Buenos Aires para conocer a su ídola.

Taylor Swift ya comenzó su gira The Eras Tour por Sudamérica y su primer espectáculo en Argentina desató una impactante locura en sus fans.

El jueves 9 de noviembre la cantante estadounidense realizó el primero de sus tres conciertos en el Estadio Monumental en Buenos Aires y los registros evidenciaron que fue todo un éxito.

En varios videos que han compartido sus seguidores en redes sociales se pudo ver un icónico momento donde más de 90 mil personas aclamaron a la intérprete de All Too Well y Shake It Off.

La ovación a Taylor Swift en Argentina

En medio del concierto Taylor Swift cantó Champagne Problems, una canción que provocó la emoción del público ovacionándola con sorprendentes gritos. Al darse cuenta de esto, la artista quedó impactada por el furor de sus fans y se tomó un momento para apreciar el cariño de su público.

Dentro del mismo video se puede escuchar que la compositora estadounidense reveló su impresión sobre su debut en Argentina. “Estoy muy emocionada de hacer este show con ustedes, la manera en la que bailan y cantan, esto es otro nivel. Muchas gracias, Buenos Aires”, aseguró Taylor Swift.

La ídola y cantante no agendó conciertos en Chile, pero en los próximos días se presentará en Brasil y México.

"Soy muy afortunada de estar por primera vez acá y de alguna manera ustedes llenaron tres estadios como este. Vamos a cantar juntos, porque la manera en que lo están haciendo ustedes ESTÁ A OTRO NIVEL"

Una Rubia que se quedó SIN PALABRAS.



