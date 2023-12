VIDEO – Con un actual ministro: Begoña Basauri sorprendió al revelar con quién se dio su primer beso

24 de Diciembre de 2023

La actriz aclaró que esto ocurrió cuando ambos eran unos niños y él venia llegando desde España con su familia.

Begoña Basauri protagonizó la más reciente edición del programa Sin Editar de Pamela Díaz, donde sorprendió a todos al revelar que su primer beso fue con un actual ministro del Gobierno de Gabriel Boric.

En su habitual y particular cuestionario La Fiera le consultó a la actriz cuándo fue su primer beso, a lo que ella reaccionó diciendo que “aquí te golpeo“, para luego explicar que “en ese instante, éramos compañeros de colegio, no era nada de nada“.

Díaz no ocultó su entusiasmo al querer saber de quien hablaba su invitada, mientras ella respondió indicando que “hoy día es el ministro de Energías, no tengo idea, una hueá. Hoy día es ministro, Diego Pardow“.

“¡Tu primer beso fue con el ministro de Energía!“, exclamó Pamela Díaz al saber de quién hablaba Begoña Basauri. De hecho, buscó imágenes de él y lo calificó de “guapo“.

La actriz, por su parte, acotó que “la foto no lo ayuda, pero era hermoso. Él y su hermano llegaron de España. Era bien guapo cuando éramos chicos“. Sin embargo, Díaz insistía en que “no está mal” y, agregando la cuota de humor, hizo como que lo iba a besar en su celular.

“Saludos a la señora, si es que está con señora, no sabemos”, dijo La Fiera, destacando: “Bacán, no fue con cualquiera”, mientras Basauri se llenaba de elogios a ella misma. “Es que tú sabes hija, uno siempre, pa’ banda presidencial. Si no es Barack Obama, para qué”, dijo, entre risas.