Viña 2024: el artículo del contrato que complicaría a TVN y Canal 13 por el show de Peso Pluma

11 de Enero de 2024

En conversación con EL DÍNAMO, el diputado Andrés Celis (RN) explicó los incumplimientos en los que caerían los canales si el cantante mexicano concreta su show en el certamen.

La presencia de Peso Pluma en el próximo Festival de Viña del Mar 2024, donde tiene programado su show para el 1 de marzo, ha sido tema de discusión obligado en redes sociales e incluso por las autoridades del país en los últimos días.

Fue la columna de Alberto Mayol, publicada en BioBioChile, la que cuestionó la invitación del artista mexicano al certamen, argumentando que es “un promotor de la cultura narco“.

A eso sumó que mientras se busca combatir el narcotráfico en el país, en el evento estará un artista que “simboliza su propia cultura, su trabajo, su riesgo, sus pistolas, su sueño de grandeza de dinero y las penas del crimen organizado (los narcotraficantes y sus secuaces, narcoinfluencers y toda clase de seres despreciables)”.

La postura de Mayol surtió efecto: Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, confirmó que evaluarán la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña 2024.

“He conversado con el director ejecutivo, Alfredo Ramírez, para que corrobore o no los antecedentes provenientes de esa columna“, dijo al medio antes citado.

Agregó que “en mi opinión, un canal público, si se acredita la denuncia, no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotrafico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”.

El tema escaló a tal punto que la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió sobre el tema: “Como Gobierno y como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo. Nos preocupa independiente al Festival de Viña”.

El artículo en el contrato que complicaría a TVN y Canal 13

El diputado Andrés Celis (RN), ex miembro de la comisión organizadora del Festival de Viña del Mar, se sumó al debate, postulando la posibilidad de que los canales organizadores -Canal 13 y TVN- podrían ser sancionados debido a un artículo que existe en el contrato con la Municipalidad de Viña del Mar.

En el punto 36.2 del documento, se consigna: “Queda prohibido al concesionario (los canales) utilizar el Festival, recintos o la transmisión televisiva, con fines contrarios al orden público o la moral, con fines políticos, de orden religioso o cualquier otro ajeno a la naturaleza del evento“.

“Deberá abstenerse de toda mención a cuestiones políticas durante las transmisiones y no podrá contratar publicidad de esa naturaleza, estando obligado en todo momento a respetar la normativa del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) respecto de las transmisiones y a su contenido y toda la normativa chilena que diga relación con las actividades comprendidas en la concesión”, se lee en el documento.

Para ahondar en este tema, el diputado Celis conversó con EL DÍNAMO y explicó que “no puedes auspiciar, con platas públicas, políticas que están en contra de lo que estás promoviendo“.

“Por qué digo esto, porque la narcocultura, o en este caso un artista que de manera pública, transparente, ha hecho apología, se ha manifestado a favor de la narcocultura o ha dado a conocer que ha tenido contacto con la narcocultura, no puedes auspiciarlo con recursos públicos y el contrato de concesión del Festival de Viña del Mar es un evento de un municipio que es parte del Estado de Chile”, argumentó.

En ese sentido, el parlamentario quiso dejar en claro que esto no es “un tema de censura” sino que el punto es “hacia dónde tú destinas los recursos que genera el Estado. Ese es el debate, no es censurar porque el señor que viene a cantar. Perfectamente lo puede hacer en un evento privado, pasando por policía internacional, vendiendo sus entradas y ahí no hay ningún problema. Pero este es un evento público, cuyo origen es un festival organizado por un municipio”.

Sobre las posibles multas que podrían generarse contra los canales organizadores, Andrés Celis indicó que “no soy miembro de la comisión y nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Estamos frente a un artista que, técnicamente, lo debió haber propuesto el concesionario y haberlo aprobado la alcaldesa. Si se le ocultó esa información (de su vínculo con la narcocultura) a la alcaldesa o no, yo lo desconozco”.

“Lo otro, acá hay un tema más grave aún, que uno de los concesionarios es un canal público, que tiene una misión pública. Se le hace muy difícil a ellos, como parte de la concesión, contratar a este artista. Ellos te van a decir que ellos no contratan, sino que subcontratan a una productora, pero eso a la municipalidad le da exactamente lo mismo. Para la municipalidad, la contraparte es Canal 13 y TVN”, añadió.

Sobre esto mismo, Celis indicó que “lo que sí está claro es que perfectamente alguien podría acudir a la justicia y preguntar: ¿Un canal público con recursos públicos, puede contratar a un artista que hace apología a la narco cultura? ¿Está dentro de sus bases o principios?”

“O bien, si un municipio en uno de sus artículos establece que en el show está prohibido hacer cualquier tipo de apología, defensa, con fines políticos o culturales. Eso si se llegase a dar, por ejemplo, ¿no se podría uno preguntar si al principio se puso en la situación que este artista apoya la narcocultura?“, se preguntó.

Respecto a la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña, Celis aseguró que “yo tengo la impresión, me puedo equivocar, que se va a suspender“, y su postura la argumentó en cinco puntos.

“Primero, tienes a un festival cuyo origen es de un organismo público, de una municipalidad. Segundo, se contrata un artista con recursos públicos (…) Tercero, hay un canal cuya misión es pública. Cuarto, el país le está haciendo batalla al narco. Quinto, con lo que está pasando en Ecuador, que no es menor”, dijo.

Por otro lado, hizo un llamado a ser más rigurosos a la hora de elegir la parrilla de artistas. “En el entendido de que no puedo cuestionar el arte. Tengo que fijarme que el artista no fomente una cultura o normalice una cultura con un discurso que sea parejo todo el año“.

“Hay muchas letras que dicen barbaridades del hombre, de la mujer o que legitiman la guerra. Pero es muy distinto si alguien se dedica toda su vida a eso, a cantarlo, o haciendo otro tipo de arte o cultura”, sostuvo.

¿Puede haber multas?

El concejal Sandro Puebla (PS), integrante de la comisión investigadora, conversó con EL DÍNAMO y se refirió a lo que postuló el diputado Andrés Celis respecto a las posibles multas que podría recibir TVN y Canal 13 por la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar.

“En el contrato hay algunas referencias genéricas al respeto que deben tener los artistas que se suben a la Quinta, pero en ningún caso hay cláusulas que permitan censurar las letras de las canciones de quienes participan en el certamen“, indicó.

Sobre la polémica que se ha tomado el debate en los últimos días, el edil afirmó que “acá hay mucho de ficción y por lo que yo sé, este cantante no está condenado ni es prófugo de la justicia, ni nada. Pretender calificar su conducta por las letras de sus canciones me parece como mucho”.

En relación a las posibles multas, explicó que los canales podrían ser sancionados por el CNTV, en caso de que se presenten denuncias por el show del mexicano, “pero no por el contrato”.

“Yo creo que acá pueden haber opiniones, dictámenes del CNTV pero, reitero, no hay nada contractual de por medio. Es más, todos los artistas fueron propuestos por los canales organizadores, si el canal público quiere cambiar de opinión ahora es cosa de ellos. En ese caso es la Municipalidad la que tendría derecho a ejercer acciones contra los canales por los perjuicios de cualquier cambio sufra el festival”, añadió.