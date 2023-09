Peso Pluma habría sido amenazado de muerte por el cartel de Jalisco en Tijuana

13 de Septiembre de 2023

A través de "narcomantas", los mensajes al artistas apuntan a que cancele un concierto en dicha ciudad, programado para el 14 de octubre.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, habría sido amenazado de muerte por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tijuana, ciudad fronteriza de México ubicada al sur de California.

El hecho quedó al descubierto luego de que la Guardia Nacional y la Policía Municipal de dicha localidad norteamericana se percataran tres “narcomantas” con un único mensaje: que el artista no se presente en el concierto programado para el 14 de octubre en el estadio Caliente del equipo de futbol de Xolos.

Edgar Mendoza, fiscal regional de Tijuana, confirmó la aparición de estas mantas y ya se está llevando a cabo la investigación para dar con el paradero de los responsables. Actualmente existe una persona detenida, a quien se le acusa de terrorismo y del porte de sustancias psicotrópicas.

“Tenemos conocimiento de la localización de dichas mantas y ya se iniciaron las investigaciones; hay una persona detenida bajo el delito de terrorismo, no tanto por el contenido, sino por el temor que infunde en la sociedad y desconocemos esa información (si pertenecen al grupo criminal que firma las mantas)”, señaló el persecutor.

En tanto, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aseguró que una vez que finalice la investigación de la Fiscalía General del Estados (FGE) sobre lo ocurrido, se tomará la decisión respecto a si continuará adelante el concierto de Peso Pluma o será cancelado.

“No sabemos si son del crimen organizado o no, porque también pudo ser algún ciudadano que no le guste esta música, sin embargo, la investigación ya está en la Fiscalía y con esa investigación en mano consideraremos en próximos días si continuamos con el concierto o no, por seguridad del cantante, pero, sobre todo, de los tijuanenses”, declaró la autoridad comunal.

Por su parte, Peso Pluma no se ha referido públicamente a estas amenazas que recibió en Tijuana, presuntamente, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.