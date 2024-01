VIDEO – Cuál fue el equipo ganador de la competencia semanal de Tierra Brava

15 de Enero de 2024

El ganador podrá disfrutar durante una semana los beneficios del lado VIP de la casa hacienda.

Compartir

El capítulo de Tierra Brava de este domingo estuvo marcado por la competencia semanal, donde el equipo rojo y el verde se enfrentaron para definir quién gozaría de los beneficios del lado VIP de la casa hacienda.

En esta oportunidad, el equilibrio, la coordinación y la resistencia fueron de mucha importancia. A pesar de que los rojos se demoraron en abrir el candado del baúl, fácilmente tomaron la delantera frente a los verdes, para luego quedar totalmente empatados.

Sin embargo, Shirley Arica y Junior Playboy, debido a una falta de coordinación, se enredaron con las cuerdas frente a la desesperación de sus compañeros, por quedar muy atrasados.

Fue así como Miguelito logró armar el rompecabezas que contenía el nombre Tierra Brava, y todos los Espartanos subieron para encender el gran fuego que los coronó como el equipo ganador. Esto significa disfrutar de todos los privilegios de la casa y Linterna Verde volver al dormitorio-establo y tener que iniciar un nuevo proceso de eliminación.

Inmediatamente después de la competencia de Tierra Brava, el líder del equipo Verde, Luis Mateucci, nombró a una nueva nominada: Francisca Undurraga porque “no la veo compenetrada con la convivencia y no la veo bien”.

La modelo señaló no estar de acuerdo con el capitán, “estoy con el chip más cambiado, estoy compartiendo con la gente, he hecho nuevas amistades. Quizás no es mi mejor momento, pero creo que todas las personas necesitan nuevas oportunidades“.