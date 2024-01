Gabrieli Moreira, ex de Fabio Agostini, ingresa a Tierra Brava: “Antes de entrar me dijo que me amaba”

24 de Enero de 2024

Este miércoles Tierra Brava vivirá un esperado ingreso, luego que haga su aparición Gabrieli Moreira, ex pareja de Fabio Agostini.

La brasileña de 24 años explicó que puso fin a su relación con Agostini porque le gustaba coquetear con otras chicas, pero realizó una importante confesión de cara a su integración al reality de Canal 13.

“Nosotros estábamos juntos antes de entrar, pero como él iba a coquetear con otras chicas, y yo no iba a aceptar eso estando con él, acordamos terminar. Antes de entrar me dijo que me amaba muchísimo y que a la salida del reality, si nos seguíamos queriendo, íbamos a retomar. Y he visto a Fabio jugando muy bien, coqueteando, siendo un protagonista en el reality”, declaró la personal trainer.

Moreira volvió a verse las caras con Fabio en una fiesta electrónica en Perú, en medio de las grabaciones de Tierra Brava.

“Fue de sorpresa, yo no sabía que se iba a escapar. Un amigo en común le dijo que yo estaba ahí y se quedó con Miguelito buscándome como dos horas. Nos vimos, me puse súper feliz porque llevaba meses sin verlo. Nos besamos, conversamos, estuvimos juntos unos 20 minutos y se fue”, indicó la joven.

Fue precisamente el reencontrarse con Fabio Agostini uno de los motivos que hizo que la oriunda del estado de Paraná aceptara ingresar al reality, ya que “va a ser mi primera vez en televisión, pero no estoy nerviosa ni ansiosa. Estoy muy animada, lo que quiero es entrar a pasarlo bien, hacer payasadas. Nunca antes pensé en entrar a un reality y quiero que la gente me conozca en mi forma de ser. Me gusta presentarme naturalmente, tal como soy, no quiero hacer un personaje”.

Su ingreso a Tierra Brava se llevará a cabo casi tres meses después del estreno, cuando ya todos se conocen bien. Por eso, no estará exento de dificultades para Gabrieli Moreira, pero ella dice estar muy preparada para la competencia física.

“Soy muy competitiva, me gustan mucho las pruebas físicas. Además me crié en el campo, sé andar a caballo y sacar leche, y me gusta mucho la vida de hacienda”, puntualizó.