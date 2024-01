VIDEO – Así reaccionó Fabio al ingreso de su ex pareja Gabrieli a Tierra Brava

25 de Enero de 2024

La brasileña se convirtió en la nueva integrante del reality show de Canal 13.

Luego de una nueva prueba por equipos, donde los rojos resultaron vencedores, se vivió el inesperado ingreso de Gabrieli Moreira a Tierra Brava, lo que dejó mudo a Fabio Agostini.

La brasileña y ex pareja del español hizo su ingreso luego de haber estado al interior de una caja que decía Frágil. Al darse a conocer, el capitán de los Espartanos rápidamente corrió a abrazarla, mientras que sus compañeros la bautizaron como La Garotiña.

Mientras Agostini le presentaba la casa a la nueva integrante, todos comentaron que nunca lo habían visto tan feliz. “Yo creo que está enamorado de ella. Ha sido una de sus relaciones más intensas. Ella es muy competitiva, es una crack”, opinó Chama.

“No me lo esperaba para nada. Terminamos antes de venir, nos dimos un tiempo a ver qué pasaba, y aquí estamos“, comentó Fabio sobre la llegada de Gabrieli, reconociendo que su relación fue intensa: “Yo nunca le he aguantado tanto a una persona como a ella, porque la quiero mucho. Lo que sí, es celosa. Y es brava, no se deja domar. No tiene ni comparación con Chama”.

Posteriormente, Fabio llevó a Gabrieli al chiringuito y le contó lo que pasó con Chama semanas atrás en Tierra Brava.

“Una decepción enorme, se ha portado muy mal, hablaba m… a mis espaldas. Tuve una pelea muy fuerte con ella, agarró un palo de escoba y me lo tiró fuerte. Cuidado con ella, es mentirosa, agresiva y cobarde, y nunca va a admitir sus errores“, le advirtió.