Alba Moreno, la joven astrofísica que la rompe en Instagram

17 de Febrero de 2024

La joven busca innovar y combinar la moda con su tema favorito en la vida: la física

Con más de un millón de seguidores en Instagram y medio millón en TikTok, la joven española Alba Moreno ha ido en ascenso con un nuevo formato de video, donde combina la física, la enseñanza y por supuesto, la moda.

Tiene 22 años y es de Alcalá de Guadaíra, un municipio a 10 minutos de Sevilla. Actualmente, se encuentra cursando el tercer año de la carrera de Física en la la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Su pasión por la física nace aún más allá de lo académico, ya que según una entrevista con Vogue España, la estudiante sevillana siempre ha sido una apasionada por el universo.

“Mi primer recuerdo de pequeña es mirando al cielo, viendo las estrellas y haciendo un montón de preguntas“, explicó.

“Al final me decidí a estudiar Física porque aunque la mayor parte de preguntas que yo me hacía eran sobre el Universo, tenía también dudas sobre el día a día y asuntos más cotidianos y era la carrera que más preguntas me resolvía“, agregó refiriéndose a por qué decidió estudiar esta carrera.

¿Por qué Alba Moreno se ha hecho tan popular?

En sus videos, Alba Moreno intenta transmitir que la física realmente está en todas partes.

En sus videos, tanto en Instagram como Tiktok, suele explicar conceptos complejos de la física, tales como la termodinámica, óptica y física cuántica, pero con un lenguaje muchísimo más accesible y entendible.

Aquí te dejamos un ejemplo:

TIKTOK: @fisicamr

Su pasión por enseñar y una nueva etapa como divulgadora

Además de estar estudiando la carrera de Física y dedicarse a redes sociales, Alba Moreno también trabaja dando clases particulares, confesó a Vogue Spain.

“Llevo trabajando como profesora particular muchísimos años… como desde que tengo 16″, explicó. Además, agregó que es algo que le gusta mucho, le encanta enseñar.

También habló acerca de esta nueva etapa en su vida como creadora y divulgadora de contenidos, cosa que le ha traído más confianza en sí misma.

“Saber que soy capaz de hacer lo que me proponga y también de superar muchos prejuicios que se han tenido conmigo a lo largo de mi recorrido”, sentenció.

Con respecto a la física y dominio masculino en dicha área de la ciencia, Alba Moreno le envió un mensaje a todas las chicas que creen que esto no es para ellas: “Es totalmente mentira. Lo que tienen que intentar es confiar más en ellas mismas y, sobre todo, no permitir que nadie les diga nunca qué es lo que es para ellas y qué es lo que no. Que no permitan que nadie nunca les diga de qué son capaces“.