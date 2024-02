Todo lo que se sabe del director de Hollywood que está internado en estado grave en Punta Arenas

19 de Febrero de 2024

El cineasta tuvo que ser trasladado desde la Antártica para recibir atención médica de manera urgente.

El director de Hollywood y doble de riesgo, Mike Gunther, hace algunos días tuvo que ser trasladado de urgencia a la ciudad de Punta Arenas, donde se encuentra internado en estado grave.

Según consignó el medio local El Pingüino, se hizo una evacuación para que el realizador estadounidense de 55 años saliera rápidamente de la Antártica durante el fin de semana. Esto, ya que en su visita, el profesional comenzó a sentir un fuerte malestar físico, que se debería a una hemorragia digestiva.

Por esta razón, se informó que el productor norteamericano se encuentra en la Unidad de Pacientes Críticos en una clínica privada en el extremo sur del país.

Además, desde el recinto médico habrían afirmado que actualmente se le están realizando exámenes y chequeos para dar mayores detalles sobre su estado de salud.

¿Quién es el director de Hollywood que se encuentra internado en Punta Arenas?

Mike Gunther es conocido por su trabajo como director en exitosas producciones de Hollywood como Star Trek Beyond (2016), Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016), Transformers: The Last Knight (2017) y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021).

Junto con esto, el realizador estadounidense destacó en solitario con su dirección en la saga de acción Rogue Warfare.

Por otro lado, en su faceta como actor participó en conocidas películas como Rápido y Furioso, Duro de Matar y El libro de los secretos.