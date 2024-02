VIDEO – Marcial Tagle se sincera tras ser eliminado de Top Chef VIP

19 de Febrero de 2024

El actor se refirió a su desempeño en la competencia, y reveló los nombres de sus favoritos para ser finalistas del programa.

El episodio de este domingo 18 de febrero de Top Chef VIP estuvo marcado por dos exigentes pruebas de cocina, que dejaron a Marcial Tagle como el sexto eliminado del programa.

La competencia de eliminación consistía en que todos los participantes debían cocinar una cazuela chilena. Sin embargo, el actor enfrentó varias dificultades en su preparación, que terminaron siendo factores decisivos en el veredicto de los jueces.

El actor utilizó una olla a presión para cocinar todos sus ingredientes, pero a pocos minutos de finalizar la prueba, se dio cuenta que no tenía la pieza que generaba la presión dentro de la cacerola. Por esta razón, su carne quedó seca, mientras que el choclo y la papa quedaron crudos.

Esto le costó que fuera de los dos peores platos junto a la influencer Carlyn Romero, quien tampoco logró destacar.

Finalmente, el jurado optó por Marcial Tagle para que deje la cocina de Top Chef, a una semana de que ingresara a la competencia.

“Fue muy difícil, sobre todo los detalles que tuvimos en la balanza (…) Aquí gana el que comete menos errores”, aseguró la chef Fernanda tras informar la decisión.

Marcial Tagle se sincera tras ser eliminado de Top Chef VIP

Luego de la eliminación, Chilevisión compartió un video en redes sociales donde Marcial Tagle aprovechó de sincerarse en un minuto sin censura.

“Creo que cometí muchos errores, con lo cual me parece justo que el jurado me elimine”, dijo en primera instancia el ex participante.

En esa misma línea, el actor afirmó: “No quedé conforme con mi desempeño, creo que el nivel de los concursantes es súper alto y el nivel de exigencia de los chefs es más alto aún”.

Finalmente, Marcial Tagle mencionó que Gianella Marengo, Berta Lasala y Belén Mora son quienes tienen mayores posibilidades de ser finalistas de Top Chef VIP.