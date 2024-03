VIDEO- El conflicto entre Naya Fácil, Pamela Díaz y la Botota en pleno Festival de Viña

3 de Marzo de 2024

La Botota protagonizó una incómoda polémica con la influencer, quien se coronó como embajadora del Festival de Viña.

En medio del Festival de Viña del Mar, una inusual polémica se generó en torno a Naya Fácil, la embajadora el certamen internacional.

La incómoda situación que vivió la influencer se produjo en el programa de Pamela Díaz llamado “Díaz en Viña”, donde la joven se sintió pasada a llevar por la Botota.

La comediante se burló de Naya Fácil por su piscinazo donde lo catalogó de “horrible” y además, contestó una llamada que recibió la joven en su celular.

“Que me inviten para ir a reírse de mí, de verdad que me acabo de sentir pésimo porque ha sido un día súper bonito y las personas de la entrevista que me acaban de invitar, por favor que se den cuenta del clase de gente que es tan desubicada de reírse de uno por puras estupideces”, dijo Naya Fácil en sus redes sociales.



Este mensaje provocó una dura respuesta por parte de la Botota, quien indicó, “qué lata la historia de la p… que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz”.

¿Qué dijo Pamela Díaz?

La animadora del programa donde se generó el conflicto aclaró que “pensaba pasarlo muy bien y ellas igual, pero yo no tenía idea que ellas tenían muy mala onda”.

“Botota, y me hago cargo también porque es mi amiga y no tengo por qué desconocerlo. Ella estaba demasiado hiperventilada, no me dejaba hacer el programa, trataba de hacer menciones, tuvo un problema con la Naya, quien se sintió pasar a llevar”, continuó.

“Estuvo esa situación que yo no pude controlar mucho porque yo no soy mamá de ninguna y trato de hacer mi pega de la mejor manera posible”, añadió.

“Le mandé un mensaje a Naya y a la Botota diciendo lo que yo opinaba (…) La Naya nunca me contestó tiene toda la posibilidad de si quiere subir el audio, en ningún momento insulté a nadie, sólo di mi forma de pensar. Si te sentiste pasada a llevar, el problema es tuyo con la Botota, no mío”, dijo Pamela Díaz.

“Naya te quiero decir que sigo teniéndote el mismo respeto. A mí atácame cuando tú quieras, pero a mi equipo que es muy buena onda, no me lo toca nadie y esa es mi forma de enfrentar los problemas”, concluyó.