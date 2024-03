Oscar 2024: dónde y a qué hora ver la transmisión

10 de Marzo de 2024

Chile contará con representación por partida doble, ya que La Memoria Infinita compite en Mejor Documental y El Conde hará lo propio en Mejor Cinematografía.

Este domingo se realizará la entrega número 96 de los Premios Oscar 2024, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en el Dolby Theatre de Hollywood.

Por su parte, Oppenheimer de Christoper Nolan lidera las nominaciones con 13, secundado por Poor Things, con 11 nominaciones, y Killers of the Flower Moon logró 10 nominaciones.

¿Dónde y a qué hora ver los Oscar 2024?

La transmisión de los Premios Oscar 2024 estará a cargo de CNN Chile, cuya transmisión será animada por Viviana Encina y Fernando Paulsen.

Paulsen se mostró particularmente emocionado, ya que compite el documental que muestra a su gran amigo Augusto Góngora y su relación con Paulina Urrutia.

“Una de las películas capaces de llevarse la estuatilla, no solo es chilena, sino que tiene que ver con mi hermano. Hermano, no de sangre, sino de opción, porque amigo no era suficiente para todo lo que vivimos juntos. Augusto Góngora era mi hermano por opción y la película de su aflicción está entre los candidatos al Oscar”, indicó el conductor de Última Mirada.

La transmisión comenzará a las 19:00 horas con la Red Carpet y a las 20:00 horas se iniciará la ceremonia.

En el resto de Latinoamérica, los Premios Oscar serán emitidos por TNT y Max (ex HBO Max).