La Divina Comida: Américo mostró su nueva casa y el disco que le regaló Mark Anthony

26 de Mayo de 2024

"Llevo acá poco tiempo, meses nada más", contó el intérprete, quien explicó que "este es un espacio donde quiero combinar toda mi esencia personal y también lo musical".

El cantante Américo fue uno de los participantes en el más reciente capítulo de La Divina Comida, oportunidad en la que compartió con el animador Felipe Vidal, la periodista Yazmín Vásquez, y la finalista de Gran Hermano, Jennifer Pincoya Galvarini.

En la oportunidad, el artista aprovechó de mostrar por las pantallas de Chilevisión su nueva casa que, curiosamente, queda a un par de minutos de su otra casa, “donde están mi esposa y mis hijos“.

“En el segundo piso estoy armando mi estudio“, detalló.

Qué más contó Américo en La Divina Comida

Con el transcurso de La Divina Comida, Américo fue revelando más datos de su nueva casa, en cuyo living hay dos cuadros de leones.

“Los dos leones de ahí soy yo. El primero es el amoroso, el cariñoso, es tierno. El otro es solitario. Y falta el tercero, donde estoy con mis cachorros”, confidenció el cantante.

Entre los recuerdos que atesora en su vivienda, Américo le otorga un lugar especial a sus vinilos.

“No podía faltar la música, faltan algunos discos, me traje los más importantes“, reveló.

En particular destaca uno. “Este me lo regaló Marc Anthony, porque yo le regalé primero el mío. Él se dio cuenta de que no tenía vinilo, entonces en el próximo encuentro llegó con este”, contó en La Divina Comida.