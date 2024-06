VIDEO – Revelan detalles de la pelea de Oriana con Pamela Díaz en ¿Ganar o Servir?

30 de Mayo de 2024

Durante el conflicto, la española incluso pidió la salida de La Fiera.

Compartir

En el programa Zona de Estrellas se refirieron a la pelea que habría protagonizado Oriana Marzoli con Pamela Díaz al interior de ¿Ganar o Servir?

Al respecto, el periodista Hugo Valencia aseguró que, tras confirmar la información con fuentes al interior del reality show de Canal 13, el conflicto efectivamente ocurrió. Eso sí, descartó que hayan llegado a los golpes como se informó en primera instancia.

“¿Es verdad que hubo un conflicto entre las dos de alto calibre? Sí, es verdad. Me confirman ambas fuentes de que existió un conflicto. Mi siguiente pregunta tiene que ver con si es cierto que este conflicto terminó a los golpes (…) y ambas fuentes me dicen que es falso, que no hubo agresión física”, señaló el panelista.

En esa misma línea, agregó que “más sí existió un cruce de proporciones (…) ¿Es cierto que Oriana solicitó la expulsión de Pamela? Sí, es verdad, Oriana pidió la expulsión de Pamela Díaz. Más me agregan que Oriana en este caso exageró una situación“.

Oriana fuera del encierro

Otro dato que confirmó Hugo Valencia es que tras la pelea con Pamela Díaz, Oriana Marzoli no se encuentra en la hacienda de ¿Ganar o Servir?, debido a un delicado estado de salud.

Según explicó, “esto se debe a que Oriana habría presentado un cuadro de salud que la tiene hoy día imposibilitada de continuar con las actividades propias del reality. (…) No es un cuadro de salud grave, si la tiene fuera de la casa, con Pamela adentro y ninguna de las dos en carácter de expulsada”.