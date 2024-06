VIDEO – Padre de Claudio Valdivia anuncia acciones legales tras graves acusaciones en su contra en ¿Ganar o Servir?

13 de Junio de 2024

El ex participante de ¿Ganar o Servir? acusó a su padre de apropiarse dinero de su hermano Jorge Valdivia.

Durante su participación en ¿Ganar o Servir?, Claudio Valdivia destapó un polémico episodio familiar, revelando supuestas malas acciones por parte de su padre, Luis Valdivia.

Mientras estaba en el encierro, el ex participante del reality show se refirió a una situación que afectó a su hermano, donde no dudó en exponer a su progenitor. “Jorge a los 20 o 21 años se tuvo que echar al hombro a la familia, y confió siempre en lo que mi papá le manejaba. Pero que tu papá te saque plata sin que te avise…”, relató.

Una vez fuera del programa, Valdivia reafirmó sus acusaciones en conversación con Publimetro, describiendo a su padre como una figura perjudicial, asegurando que fue “un tipo que le hizo daño a mi hermano, a mi mamá y a mí”.

Padre de Claudio Valdivia desmiente las acusaciones y anuncia acciones legales en su contra

Pero los dichos de Claudio no tardaron en generar una respuesta y el programa de farándula Que Te Lo Digo se contactó con Luis Valdivia para que contara su versión.

El padre de los hermanos Valdivia no se contuvo al responder, calificando a su hijo de “calumniador, mentiroso, irresponsable y malagradecido”.

Lo anterior, junto un extenso mensaje donde desmintió las acusaciones y anunció su intención de iniciar acciones legales.

“Les puedo contar (antes de la demanda en tribunales que le interpondré) que todo lo que vomitó en mi contra durante su corta estadía en el reality es absolutamente falso y malintencionado”, sostuvo.

Junto con esto, reveló detalles sobre un conflicto relacionado con un vehículo Ford Explorer que le prestó a su hijo, que resultó en una deuda millonaria y daños al automóvil.

“Se lo pude quitar después de ocho años de usarla gratis, por intermedio de una demanda en tribunales. Me la devolvió con muchos daños y lo más descarado, con una deuda de más de 40 millones de pesos”, expuso Luis.

En esa misma línea afirmó que “ya se sabrá toda la verdad, queda poco y Claudio tendrá que ofrecer disculpas públicas a su padre“.

Mientras que, para finalizar, aclaró que sí mantiene relación con su nieto Gaspar, hijo de Claudio y Sabrina Sosa. Hizo también un llamado a la prudencia, pidiendo evitar los comentarios infundados en su contra.

“Por favor, las personas que no (tienen idea), no hablen mal del resto y no comenten cosas que no saben, saludos”, cerró diciendo.