VIDEO – De la tensión al mea culpa: el fuerte conflicto entre Sergio Rojas y sus compañeros en Que Te Lo Digo

5 de Febrero de 2025

Intensos comentarios surgieron durante el programa entre sus panelistas, quienes horas más tarde hicieron un mea culpa por la intensidad de su conflicto.

Compartir

Sergio Rojas protagonizó un fuerte conflicto en el programa Que Te lo Digo durante el episodio del lunes, cuando en plena transmisión lanzó comentarios que descolocaron a sus compañeros de panel, Antonella Ríos y Luis Sandoval.

Todo comenzó cuando este último mencionó que quedaban pocos días para iniciar sus vacaciones, a lo que Rojas reaccionó rápidamente, asegurando que otro rostro ocuparía su lugar. “La persona que va a ocupar el sillón de Luis va a dejar la patá (…) Y te voy a decir algo, Luis. Si le va mejor a esta persona que a tí, ten mucho cuidado”, manifestó el periodista.

Este comentario no fue bien recibido por Antonella Ríos, quien dejó en claro que debería consultarle a sus compañeros sobre el reemplazo, algo que se descontroló rápidamente. Tras una tanda a comercial, se escuchó una tensa conversación entre Rojas y Antonella.

“Está bien porque ahí tú tomas una decisión y decides quién se queda, y ya está súper claro”, expresó Antonella.

“Yo creo son trabas que te pones, es algo de ideas. Yo no puedo estar cambiando de un día a otro porque no le gusta a uno”, le contestó el comunicador.

“Sería bueno poder conversarlo”, insistió la actriz, notoriamente molesta. A lo que Sandoval se sumó y manifestó: “Igual deberías aprender a escuchar, amigo… Deberíamos hablar esto fuera de cámaras”.

“Una cosa es conversar, pero si yo te hiciera caso a ti, mucha gente no habría venido a este panel porque a ti no caían bien”, dijo Rojas. En ese momento, hizo referencia a la ex panelista Paula Escobar, asegurando que si hubiera dependido de ella, ninguna mujer habría llegado al espacio televisivo.

“Pero acá el problema es cuando los egos se sobreponen”, recalcó Rojas. Esto sorprendió a Ríos, quien respondió: “¡¿Por qué ego?!”.

“Por ejemplo, las mujeres tienen un problema con que venga otra, esto ha pasado históricamente. Con los hombres era lo mismo: Pablo Candia era un excelente personaje y a ti (apunta a Sandoval) te cargaba que yo lo invitara, te cambiaba la cara. Eso es el ego”, explicó el animador.

A esto, Sandoval le contestó: “Eso no tiene que ver con el ego… Y si tú no escuchas a tus compañeros, igual estás como autoritario con una idea”.

“Lo que tú estás haciendo es como: ¿a quién prefieres a ella o yo? Eso es para cinco años po’ Antonella. Así que ahora voy a despedir a la contratación y vamos a hacer un casting para alguien que pueda venir, pero primero tiene que pasar por Antonella”, le manifestó Rojas a la actriz, desatando su enojo mostrándose con ganas de abandonar el espacio.

¿Qué ocurrió después tras el conflicto en Que Te Lo Digo?

Al día siguiente, Antonella Ríos reconoció que “ayer viví un momento difícil, no me gustó lo que pasó, me sentí pasada a llevar, me sentí poco respetada, y sí, soy la empleada, pero no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con la forma”.

“A mis amigos yo lo quiero y los valoro, y cuando me hacen sentir mal, yo lo tengo que decir, porque no me puedo quedar callada”, agregó la panelista.

Sobre esto, Sergio Rojas también aprovechó la instancia y dijo: “Está perfecto, eso es parte del espíritu del programa y, efectivamente la gente cuestionaba la forma en que nosotros tocamos el tema, particularmente yo, pero creo que hemos tenido una conversación, yo también hago el mea culpa, yo a ellos los quiero”.

“Ayer las palabras fueron muy desacertadas y si te sentiste mal, lo lamento mucho, porque nunca va a ser la intención“, cerró haciendo el comunicador haciendo las pases con Antonella.