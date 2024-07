Lenny Kravitz anuncia segunda fecha en Chile: cuándo comienza la venta de entradas

2 de Julio de 2024

El destacado músico de rock volverá a nuestro país específicamente al Movistar Arena luego de cinco años.

Compartir

Lenny Kravitz arrasó y agotó todas las entradas tras anunciar su regreso a Chile y sorprendió a sus fanáticos tras confirmar una segunda fecha en nuestro país para 2024.

El primer show del legendario músico estadounidense quedó agendado para el próximo 4 de diciembre, mientras que este nuevo espectáculo tendrá lugar el día 5 del mismo mes.

El artista que es reconocido por grandes clásicos como Again, American Woman, I Belong To You y varios más, confirmó que llegará próximamente al Movistar Arena en el marco de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para la segunda fecha de Lenny Kravitz en Chile?

La preventa para la segunda fecha de Lenny Kravitz en Chile comenzará este martes 2 de julio a eso de las 12:00 horas y se realizará a través del sistema Puntoticket.

Esta será una instancia exclusiva para clientes del Banco de Chile, quienes podrán optar a comprar los tickets con un 20% descuento con un tope de cuatro boletos por persona.

Sin embargo, el próximo jueves 4 de julio al mediodía iniciará la venta general, la cual contará con los mismos detalles de su primer show y también tendrá el descuento Movistar de un 15%.

Precios de las entradas

Platea Zafiro: $168.825

$168.825 Platea Royal: $157.275

$157.275 Cancha Frontal: $128.150

$128.150 Platea Baja: $104.850

$104.850 Cancha General: $69.900

$69.900 Platea Alta: $60.580

$60.580 Tribuna: $55.920

$55.920 Acceso Universal: $55.920

$55.920 Acompañante Acceso Universal: $55.920

Estos precios no incluyen los descuentos que se ofrecen en la preventa.