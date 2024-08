VIDEOS – La actividad de Gran Hermano que pasó del conflicto al llanto

6 de Agosto de 2024

La dinámica comenzó con una fuerte pelea entre gritos y terminó con varios concursantes emocionados.

El último capítulo de Gran Hermano tuvo de todo, luego que una intensa actividad entre los participantes pasara de un fuerte enfrentamiento al llanto colectivo.

En las imágenes que emitió Chilevisión se pudo ver que hubo una dinámica que permitía a un jugador estar una semana en el sector con lujos y competir directamente en la prueba del líder. Pero esto no es todo, ya que la parte que se volvió más importante del premio fue que el ganador recibiría mensajes de algunos de sus familiares.

Sin embargo, los conflictos no tardaron en llegar, ya que la decisión la tomaban los propios jugadores, quienes debían ingresar a una sala con sus fotos, donde tenían que eliminar a uno rompiendo una foto y tirándola a un basurero.

Uno de los momentos más tensos fue luego del turno de Manuel Napoli, cuya decisión fue eliminar de la competencia a Carlyn Romero tras una fuerte pelea. La actitud que tomó el jugador italiano no le gustó nada a Íñigo López, quien salió rápidamente en defensa de la joven.

“Erí un cagón, sólo peleas con la Carlyn, ¿por qué no me votaste a mí? (…) No tienes corazón, mira cómo la dejaste (sic)”, dijo el jugador entre gritos, mientras su compañera lloraba.

Fue allí, que Napoli le afirmó que él no estuvo presente durante su desencuentro con ella, por lo que era mejor que no hablara sin saber lo que realmente ocurrió.

La actividad de Gran Hermano que pasó del conflicto a las lágrimas

Tras la tensa pelea de Íñigo y Manuel, que se extendió por varios minutos entre insultos y gritos, los otros jugadores de Gran Hermano continuaron con la actividad.

Los últimos dos que quedaron en el juego eran Linda Marcovich, quien deseaba hablar con sus hijos ya que uno de ellos próximamente estaría de cumpleaños, y Waldo Villarroel, el que reveló que quería saber de su madre, ya que días antes de entrar el reality le habían diagnosticado un tumor cerebral.

La decisión final debió tomarla la gitana. Entre lágrimas le habló a las cámaras entregándole mensajes a sus niños mientras rompía su propia foto. De esta manera, se dio como ganador a Waldo, agradeciendo a sus compañeros, emocionando a muchos hasta las lágrimas.

Los mensajes para Waldo

Durante la gala, Diana Bolocco se contactó con los integrantes de la casa y le reveló al gran triunfador de la actividad un video de su hermano y otro de su madre.

Antes de verlo, Waldo manifestó su preocupación y destacó la importancia de la mujer, calificándola como el amor de su vida.

“Hijo espero que se encuentre bien, le mando un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a la distancia”, comenzó diciendo la mujer en el registro.

Sobre su salud le explicó que “me encuentro bien así que tranquilo y siga adelante no más con harta fuerza”. Unas palabras que emocionaron al concursante hasta las lágrimas.