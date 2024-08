Daniel Valenzuela recuerda el engaño de Paloma Aliaga con su hermano: “Siento las heridas de cada uno”

16 de Agosto de 2024

Daniel Valenzuela recordó el término de su matrimonio con Paloma Aliaga, tras serle infiel con su hermano Cristóbal, asegurando que aún mantiene heridas abiertas por el engaño.

El ex animador de Extra Jóvenes fue el nuevo invitado de De tú a tú con Martín Cárcamo, dónde se refirió a su matrimonio, aseverando que “estaba muy enamorado y fui muy feliz. Pero siento que éramos muy jóvenes para tomar estas decisiones. Son decisiones de un corazón joven e impetuoso”.

Sin embargo, Daniel Valenzuela reconoció que “estábamos en un matrimonio desconectado, con mucho cariño que se mantiene hasta hoy, pero como pareja, muertos. Éramos muy jóvenes y yo no fui tan buena pareja, no la remé tampoco, no busqué terapia ni opciones de pelearla. Quizás era parte de mi esencia, yo me siento mejor solo, me cuesta estar en pareja, entonces mi personalidad no colaboró tampoco”.

En abril de 2013, Daniel supo que Paloma Aliaga estaba teniendo un romance, que se mantiene hasta hoy, con su hermano Cristóbal Valenzuela, por lo que quiso conversar de la situación con su entonces esposa.

“Fue una conversación difícil. Si te soy honesto, para mí no era sorpresa que pudiese pasar con ella, por la relación que teníamos, por lo flojos que estábamos. Pero el otro protagonista en cuestión (su hermano) era lo difícil de entender. Ahí fue más dolorosa la conversación, más de tiempo, con más distancia”, indicó a Martín Cárcamo.

Tras dicho diálogo se separó inmediatamente, y un par de semanas después tocó conversar con su hermano Cristóbal.

“Lo que sentí en esa conversación, donde mi hermana me acompañó como testigo silente, es que había una desconexión y que no íbamos a llegar a un punto de encuentro jamás, era tiempo al tiempo no más. Después no volvimos a hablar por un buen tiempo, meses. Pero fue un tiempo sanador. Y agradezco que haya sido como fue”, sostuvo Valenzuela.

En esta línea, expresó que el vínculo con su hermano sigue roto, pero que han intentado tener una relación cordial.

“Lo respeto mucho, lo quiero. Somos suficientemente sabios, grandes, amorosos y cariñosos para tener una buena relación queriéndonos mucho. Eso sí, siento las heridas de cada uno y hay cosas que no comparto con él… pero tenemos una sana convivencia”, sentenció.