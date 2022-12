Daniel Valenzuela en picada contra TV+ por fin de Más Vivi Que Nunca: “Van a seguir cagándola”

27 de Diciembre de 2022

Daniel Valenzuela aseguró que TV+ tomó esta decisión con Más Vivi Que Nunca para proteger "programas absurdos" como Tal Cual y Sígueme y Te Sigo.

Más Vivi Que Nunca, programa conducido por Vivi Kreutzberger, se despedirá de las pantallas de TV+ este viernes 30 de diciembre.

La noticia fue confirmada por el canal privado a través de un comunicado, donde precisaron que “cumple un ciclo” después de un año y siete meses al aire.

“TV+ agradece el profesionalismo y compromiso de Vivi Kreutzberger, junto a todo el equipo de profesionales y técnicos de Kubi, la productora a cargo del show, que tiene entre sus panelistas a Daniela Nicolás, Daniel Valenzuela y Jenny Cavallo”, indicaron en un comunicado.

Hora después de conocerse el fin de Más Vivi Que Nunca, Daniel Valenzuela realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram junto a Daniela Nicolás, donde se descargaron respecto a la decisión de los ejecutivos de TV+.

“Absurdos”

De esta forma, Daniel Valenzuela dijo de entrada que la noticia lo golpeó porque “los resultados nos avalaban. De los programas más vistos del canal, donde fuimos construyendo una audiencia importante”, expresó.

Al también locutor radial, el término de Más Vivi Que Nunca le “duele” y aseguró que “no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me Late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, programas absurdos“.

“Si uno tiene dos dedos de frente, dice pero cómo lo hicieron, ¿quieren cagar el canal? ¡Hagámoslo para cagar al canal. Claramente, los resultados no han sido los mejores y las consecuencias las estamos pagando nosotros para proteger estos dos proyectos caprichosos”, sostuvo, en alusión a Sígueme y Te Sigo junto a Tal Cual.

En esa misma línea, expresó que “si tú estás protegiendo estos dos caprichos, que te tienen la cagá en el canal, obviamente los trasquilados vamos a ser nosotros“. Además, Valenzuela aseguró que incluso tenían pensado los capítulos de cara al verano 2023.

Por último, Daniel Valenzuela le envió un mensaje a los ejecutivos de TV+: “Sigan con su capricho, van a seguir cagándola. No lo entienden, no lo ven, no lo vieron y siguen“, sentenció.