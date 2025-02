“No infiero en las decisiones de otro canal”: la respuesta de Martín Cárcamo a polémica con Pancho Saavedra y María Luisa Godoy

24 de Febrero de 2025

El animador de Canal 13 aseguró que fue Neme quien le pidió presentar a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, y que nunca quiso que todo esto se convirtiera en una "polémica festivalera".

Martín Cárcamo salió a responder a la polémica de los últimos días, la que se inició el pasado viernes en la Gala de Viña 2025, donde habría protagonizado un “desaire” a Pancho Saavedra y María Luisa Godoy, con quienes desfiló en la alfombra roja en calidad de ex animadores del Festival de Viña del Mar.

Según se informó, las tres figuras serían las encargadas de presentar a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda en la alfombra roja, como una forma de entregar el mando del certamen. Sin embargo, Cárcamo fue el único que lo hizo.

Cecilia Gutiérrez aseguró en Primer Plano que el animador de Canal 13 ya sabía de esto y que, aún así, “conversó con Pancho y María Luisa sobre cómo se iban a poner de acuerdo (…), pero él se quedó solo e hizo la presentación“.

A raíz de esto, Godoy se habría ido llorando del evento y Saavedra le habría enviado un audio de WhatsApp dando cuenta de su molestia, para luego bloquearlo.

Tres días después de la polémica que lo tendría enfrentado a Pancho Saavedra y María Luisa Godoy, Martín Cárcamo emitió una declaración pública que fue dada a conocer por Fotech.

En ella indicó que “la única indicación que nos dieron era que entrábamos los tres juntos. Justo antes de los animadores oficiales” y que “cuando despiden a la Mari y Pancho, me pide José Antonio (Neme) que me quede ahí y me dice al oído que presente yo a Karen y Rafa“.

“Le pregunté de nuevo mientras pensaba qué decir para presentarlos. Fue todo muy rápido y sorpresivo. Yo como invitado no infiero en las decisiones de producción de otro canal y por otro lado pensé en no hacerle un desaire a Karen y Rafa”, agregó.

Por último, aseguró que nunca quiso que estos se convirtiera en una “polémica festivalera” y que tanto con Godoy como con Saavedra “les tengo mucho cariño y nunca pretendería generar un problema con ellos“.

“Con la Mari hable hoy para que no se especule más y con Pancho por WhatsApp. Ya está todo aclarado. Muchas gracias por la preocupación”, cerró.