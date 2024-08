VIDEO – “Eres una ordinaria”: la fuerte pelea de Oriana con Blue Mary en ¿Ganar o Servir?

23 de Agosto de 2024

La española, incluso, le lanzó un insulto a la chilena, el cual no se escuchó en pantalla pero provocó que la situación escalara.

Compartir

Oriana Marzoli y Blue Mary protagonizaron una fuerte pelea en ¿Ganar o Servir?, la cual casi llega a los golpes, lo que tensionó el ambiente en la casona.

Todo comenzó cuando la española se quejó de que la ex locutora de radio le contara a Pangal sobre la petición de Fran Maira de que Marzoli no hable en público de sus intimidades con Austin.

Blue Mary la escuchó, y se inició una fuerte discusión entre ambas. “¡Si no dices nada ni hables! ¡Vete a tu p… casa que te queda poco tiempo! ¡O aportas o apartas!“, le empezó a gritar Oriana.

“Eres una ridícula, patética, payasita. Lo único para lo que sirves es para hacer show, conflicto. Me da mucha pena tu manera de ser, lo único que muestra es lo infeliz que eres. Lo que hiciste con tu amiga quedó en evidencia de todos. No me provocas nada salvo rechazo, eres la persona más vacía y más insegura”, le respondió la chilena.

Pero Oriana no se quedó callada y utilizó a Faloon como recurso para responderle a Blue Mary. “¡Patética te ves tú en ese vestido! ¡Tú has peleado hasta con tu mejor amiga aquí adentro!“, le recordó.

Todo se tornó más violento cuando la española le lanzó un insulto, el cual no se escuchó en pantalla, lo que provocó que la ex pareja de Dash se acercara amenazante.

“¿Eso parezco? ¿Te doy miedo? Dime más para ver qué parezco“, le dijo Blue Mary, acercándose a la cara de Oriana. Pamela Díaz intervino entre ambas, mientras Fran Maira le sugirió a Marzoli no volver a repetir esa palabra.