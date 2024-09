VIDEO – Titi Ahubert aclara la relación con su ex cuñado tras polémica filtración de fotos

26 de Septiembre de 2024

La modelo confesó cuál es su vínculo actual con la ex pareja de su hermana, y acusó sentirse vulnerada.

La ex modelo María Isabel Ahubert, más conocida como Titi Ahubert, sorprendió con su reciente participación en el programa Que Te Lo Digo, donde abordó la filtración de comprometedoras fotografías junto a su ex cuñado, Gustavo Eitel.

A raíz de esto, la mujer sintió la necesidad de aclarar la información compartida por algunos shows de farándula, esclareciendo cuál es su real vínculo con la ex pareja de su hermana, un relato que fue hecho al borde de las lágrimas.

Visiblemente afectada, Titi Ahubert comenzó asegurando es un tema delicado para ella porque: “Las fotos fueron tomadas sin mi consentimiento y, claramente, me veo que no soy yo, es decir, que estoy en otro estado, borrada”.

Tras decir esto, la actriz confesó que en los últimos meses ha estado con medicación debido al fuerte conflicto familiar que ha enfrentando. Haciendo referencia a que actualmente a su esposo, Daniel Sauer, quien está en prisión por el caso Factop.

En esa misma línea, Ahubert explicó que Eitel se acercó para ayudarla en estos momentos, aunque recalcó: “Siento que él se aprovechó de esta situación. Lo dejo súper claro; él no es mi pareja, no tengo nada con él, no quiero nada con él. Yo lo tengo cortado hace mucho tiempo, siento que ya se transformó en obsesivo. Creo que ya se transformó en algo obsesivo”.

Luego, le hizo un llamado directamente: “Gustavo, te pido por favor, para… porque yo estoy con muchos problemas. Estoy tratando de sacar adelante a mi familia. Tú sabes todo lo que vivido, el papá de mis hijos está privado de libertad, ellos no lo están pasando bien”.

“Pero la vida es así… uno tiene que ser lo suficientemente fuerte y resiliente para pararse y salir adelante, como lo estoy tratando de hacer yo. Y te pido que tú te hagas a un lado y no me des más problemas”, sostuvo la mujer.

Por último, Ahubert cerró manifestando que las fotos en cuestión “tienen más de tres o cuatro meses, yo lo dije todo. Esto me hace daño, me pone muy mal, me siento vulnerada, violada, de verdad me siento violada, y por eso dije esto, cinco minutos y no quiero más, porque esto me angustia, es un tema que me angustia”.