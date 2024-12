“Me fue a saludar, me dio un abrazo y…”: así reaccionó Luis Hermosilla al Arsmate de Titi Ahubert

9 de Diciembre de 2024

La periodista relató el encuentro que tuvo con el abogado en una de sus visitas a Daniel Sauer en Capitán Yáber.

Compartir

Titi Ahubert reveló que, de alguna manera, Luis Hermosilla se enteró de la cuenta de Arsmate que abrió hace algunas semanas.

Esto ocurrió en una de las visitas que recientemente hizo a Capitán Yáber, donde el abogado cumple prisión preventiva en el marco del Caso Audios. En el mismo recinto se encuentra Daniel Sauer, esposo de la periodista, quien cumple la misma medida cautelar desde abril, acusado de delitos tributarios, estafa y lavado de activos.

Ahubert, incluso, aseguró que hasta los gendarmes cambiaron su actitud con ella, una vez que se hizo pública su llegada a la plataforma que ofrece contenido para adultos. “Los gendarmes son maravillosos. Me miraban distinto, incluso uno se tomó una foto conmigo. Ya no me hace mal ir para allá“, comentó a LUN.

Fue ahí que Titi Ahubert agregó que “Luis Hermosilla me fue a saludar, me dio un abrazo y me dijo te pasaste, campeona. Es muy simpático y querido entre los internos”.

Según explicó, su decisión de optar por Arsmate se debe a su necesidad de generar ingresos luego de que su esposo fuera detenido. Aunque lo hizo sin expectativas, lo cierto es que el recibimiento que ha tenido le ha llamado la atención: en tres días reunió entre cinco y seis millones de pesos.

“Pensé que me iba a demorar 10 días en juntar un millón, pero esto ha sido increíble. Las mujeres han sido súper solidarias conmigo, me escriben mucho por Instagram y me apoyan”, indicó.