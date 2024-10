Sergio Rojas es el nuevo participante de Palabra de Honor: “Me están juntando a todos los que pelaba”

3 de Octubre de 2024

Rojas se mostró emocionado de participar por primera vez en una producción de esta índole, asegurando que "siempre me ha picado el bichito de estar dentro de un reality".

Compartir

Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, dio a conocer el nombre de su octavo participante, el periodista Sergio Rojas, animador del programa Que te lo digo.

Rojas se mostró emocionado de participar por primera vez en una producción de esta índole, asegurando que “siempre me ha picado el bichito de estar dentro de un reality, pero debe ser porque afuera vivo en un reality constante. Como siempre estoy con gente tan loca, dije: ¿Cuál es la diferencia entre estar afuera que adentro con gente así?“.

Sobre cómo será su paso por Palabra de Honor, el periodista precisó que “no voy a enfrentar a nadie, creo que ellos van a enfrentarme a mí. Además, tengo una filosofía de vida que me río de mí mismo y también de estos personajes, finalmente nada es terrible. Yo me río de todo esto, a nadie se le va la vida por un cahuín. Uno sabe jugar. Creo que el se pica pierde y que con ironía y humor negro uno puede decir muchas verdades, pero no de manera ofensiva. Yo voy a ser la piraña devoradora de este reality”.

Respecto a su relación con el resto de los participantes, donde varios ya tienen experiencia en este tipo de formatos, Sergio Rojas aseguró que “ellos se han ganado un lugar porque entienden la industria, por algo son chicos reality y yo soy un periodista incursionando en un reality. Es entrar a un mundo desconocido para mí. Es como entrar a la guarida de los famosos”.

“Me están juntando a todos los que yo pelaba en un regimiento, entonces ahora tengo la posibilidad de pelarlos en sus caras”, sentenció.