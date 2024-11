Así fue la despedida a Sasha, el fallecido hijo de Catalina Pulido

Actualizado el 3 de Noviembre de 2024

Los funerales del joven de 28 años se realizaron en la Iglesia de Los Jesuitas en la comuna de Calera de Tango.

Compartir

Esta fin de semana se realizó el funeral de Sasha Von Knorring, el hijo de 28 años de la actriz Catalina Pulido, quien murió en Clínica Dávila luego de estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La despedida a Sasha se realizó en la Iglesia de Los Jesuitas en la comuna de Calera de Tango, en la Región Metropolitana, junto a los amigos y familiares del joven.

“No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá. Eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente”, escribió Pulido en su cuenta de Instagram.

“Sé libre, vuela alto. Hasta pronto, amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa”, añadió.

Tras los funerales de Sasha, la animadora de televisión compartió un video en sus redes sociales donde aparece junto a sus padres y familiares en un almuerzo.

En la publicación hizo alusión a su padre, Rodolfo Pulido, con quien cantó Fly me to the moon de Frank Sinatra.

“Lindo mi papito (…) ayer (viernes), a pesar de nuestro dolor, recordamos los lindos momentos en familia y amigos”, escribió Catalina Pulido.

En el registro se ve al grupo familiar quienes escuchan con atención y luego aplauden con emoción. “Gracias a todos los que nos contuvieron. Acá un extracto de nuestro cantante favorito como familia”, concluyó la actriz.