George Harris se disculpa por polémicos mensajes contra Chile: “Yo incurrí en un error”

7 de Diciembre de 2024

George Harris reconoció que pensó bajarse del Festival de Viña 2025 a raíz de la mala recepción que tuvieron sus rutinas, las que fueron calificadas de "fomes" y "sin humor" por parte de humoristas chilenos, pero tras conversar con la organización decidió seguir adelante.

George Harris es uno de los nombres confirmados para la próxima edición del Festival de Viña del Mar 2025, pero su participación estaba en duda a raíz de los cuestionamientos recibidos por sus comentarios en contra de Chile.

En vista de esto, el comediante venezolano fue entrevistado por Only Fama, dónde reconoció su error por sus dichos y aprovechó de pedir disculpas al público nacional.

“Fue algo que escribí hace muchísimo tiempo. Me arrepiento porque, como te digo al principio, yo no vivía Allende. Entiendo perfectamente que hay un dolor con respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco. Es ahí donde yo incurrí en el error, quiero pedirle disculpas al pueblo chileno”, sostuvo George Harris.

En esta línea, reconoció que pensó bajarse del Festival de Viña 2025 a raíz de la mala recepción que tuvieron sus rutinas, las que fueron calificadas de “fomes” y “sin humor” por parte de humoristas chilenos, pero tras conversar con la organización decidió seguir adelante.

“Sí, he recibido comentarios muy negativos. Obviamente, en un momento dado me asustó, lo hablé con los organizadores del Festival. Me dijeron, mira, vamos para adelante, seguimos con nuestro proyecto, la presentación está en pie“, expresó.

Pero George Harris recalcó que “yo no quiero dejar pasar esta oportunidad en mi vida, en mi carrera, porque para mí esto es muy importante (…) Estoy muy emocionado, creo que tenemos una oportunidad muy valiosa. Valoro muchísimo la oportunidad que me da la organización de presentarme frente a Chile entero”.