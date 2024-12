Pilar Cox: de codiciada animadora en los 90 a vivir de allegada en El Bosque

16 de Diciembre de 2024

La ex conductora confesó que durante la “época dorada” de la televisión chilena, fue una de las presentadoras mejor remuneradas.

Compartir

La ex animadora de televisión Pilar Cox regresó a la pantalla como invitada en el segundo capítulo de la nueva temporada de Primer Plano.

Durante la entrevista con Julio César Rodríguez, la actriz habló sobre su presente, completamente alejado de los medios de comunicación. La conductora de Lo mejor… es conversar (1990-1991) y Martes 13 (1992), junto a Javier Miranda, reveló cómo pasó de ser una de las figuras más codiciadas y mejor pagadas de la televisión durante varios años, a atender un almacén en la comuna de El Bosque.

Su testimonio sorprendió a muchos, ya que mostró cómo su vida dio un giro radical tanto en lo profesional con en lo personal.

Las confesiones de Pilar Cox en su paso por Primer Plano

María Pilar Cox Balsamina, ex presentadora de televisión, modelo y actriz chilena de origen uruguayo, compartió un sincero y emotivo relato sobre su vida en el último episodio de Primer Plano. En él, confesó que durante la “época dorada” de la televisión chilena, fue una de las presentadoras mejor remuneradas, aunque reconoció que esa etapa fue breve.

A pesar de haber ganado una considerable suma de dinero, Cox admitió que nunca tuvo una mentalidad de ahorro. “Nunca tuve la mente del ahorro, yo hasta hoy no sé ahorrar, yo tengo y gasto. No soy consumista, ni materialista, soy dadora. No tengo esa cuestión de tengo que ahorrar para el futuro”, reveló la actriz.

“Tuve casa propia, puede educar a mis hijos, que era lo que más me importaba. Estudiaron los tres y los recursos me alcanzaron perfectamente bien. Después me fui a Paraguay, después estuve trabajando en la televisión paraguaya”, explicó la ex conductora.

Uno de los episodios más difíciles de su vida fue su lucha con la adicción a las drogas, lo que tuvo repercusiones en su relación con sus hijos.

En cuanto a su vida actual, Pilar reveló que reside de allegada en la comuna de El Bosque, donde vive con una amiga y su esposo, Sonia y Ramón.

“Volví para Santiago y me encontré con Sonia, después de muchos años. Nos dimos un abrazo, cambiamos teléfono. Me fui a su casa, a vivir con ella y su marido, somos tres. Tengo mi pieza adentro de la casa”, declaró Cox.

“A mí la soledad me genera un poco de angustia. Acá me encuentro con dos personas mayores que vienen para mí a ser una imagen de los padres que no tuve, un hogar. Ellos son muy protectores conmigo”, agregó.

Sobre su nueva vida, la ex modelo afirmó que “el lugar donde estoy, a pesar de que tiene muchos prejuicios, para mí es fantástico, lo paso estupendo, hago mi gimnasia, jamás me ha pasado algo y ando sola. Es un placer y le doy mis agradecimientos de corazón a Sonia y a su familia”.

Finalmente, Pilar Cox aseguró que se encuentra en un buen lugar emocionalmente y físicamente: “Mi corazón está en paz, estoy con Dios y eso es maravilloso. Estoy mejor. Todo ha cambiado y todo este ambiente a mí me hace muy feliz día a día”.