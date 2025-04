VIDEO – La defensa de Pilar Cox tras ser acusada de “diva” y de golpear a invitada en nuevo programa

4 de Abril de 2025

El dueño de una productora que trabajó con la animadora aseguró que estaba hiperventilada y que trató mal a los invitados.

Hace unos días, Pilar Cox fue acusada de tener actitudes de diva y de golpear a una abogada. Todo esto en el marco de lo que sería su nuevo programa, el cual se emitiría a través de YouTube los domingos en la mañana.

En el programa Que Te Lo Digo, el periodista Luis Sandoval detalló que en la grabación del primer capítulo “estaban tres abogados invitados y esta animadora, algo pasó, que, según la información que nos llega, no habría tenido el mejor comportamiento“.

“En un momento termina la entrevista, dicen Vamos a sacar una fotografía, para los abogados tener un recuerdo para que lo suban a redes sociales. La animadora se para y lamentablemente, al parecer, hubo una abogada panelista, habría, sin querer, pasado a llevar la mano de la animadora“, agregó.

Esta situación provocó la reacción de Pilar Cox. “Se habría picado, le habría dado rabia y le habría pegado un cachuchazo a la abogada. Por este incidente escandaloso, se baja del proyecto”, indicó el periodista.

En el mismo espacio conversaron con Sebastián Ballesteros, director de la productora OrienteVisión, a cargo del programa que encabezaría la otrora actriz.

“Teníamos todo hablado, todo organizado. Ese día cuando llegó la noté muy hiperventilada y ultra desubicada con los panelistas que en este caso iban a ser abogados, empezamos el programa y empezó a mandar a callar a mis invitados, muy mala onda, muy pesada”, contó.

El mismo Ballesteros calificó a Cox de “diva” y confirmó el golpe a la invitada. “La abogada se quedó en shock, se me quedó mirando, no sabía que hacer. Luego habló conmigo y pidió que no saliera el programa”, acusó.

La defensa de Pilar Cox

El programa Plan Perfecto se comunicó con Pilar Cox para saber su versión de los hechos tras conocer el relato de Sebastián Ballesteros sobre el programa que grabaron pero que se desconoce si saldrá al aire.

“Fui con buena onda, yo no soy mala onda, al contrario. Fui con buena disposición a pesar desde que desde el comienzo, desde que empezamos a hablar, él cambió su faceta, mucho. Se lo marqué, le dije la soberbia conmigo no va y los maltratos con las personas tampoco”, aseveró.

Además, aclaró que cuando se dio cuenta del presupuesto y las condiciones laborales, se arrepintió de aceptar el desafío. “En resumen, no había camarógrafos. Solamente estaba él en un café que está en Vitacura con invitados que son sus amigos“, indicó.

“Desde ese minuto no coincidimos en nada. Ni en la forma que él trabaja, que es en forma estática, con micrófonos, que los de radio son más lindos. Ojalá que muestre el video, en serio. Eran unos aparatos así de fierro, con una cuestión así tapando la cara todo”, añadió.

Sobre la supuesta agresión, Cox aseguró que “no fue nada, no fue un golpe, es como cuando te hacen así en la espalda