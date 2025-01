VIDEO – Pamela Díaz confesó que buscó interrumpir su embarazo: “Me tiré dos veces de una escalera”

13 de Enero de 2025

Pamela Díaz en ese entonces estaba emparejada con Manuel Neira, padre de sus hijos Trinidad y Mateo, pero no tenía planeado ser madre todavía, por lo que realizó una serie de actos para provocarse un aborto.

Pamela Díaz confesó cómo intentó interrumpir su primer embarazo, cuando tenía 19 años, estaba emparejada con Manuel Neira y esperaba a su hija Trinidad Neira.

En su programa Sin Editar, que emite a través de YouTube, conversó con Disley Ramos, instancia en la que reconoció no quiso que su primer proceso de gestación llegara a buen término.

“Cuando tenía 19 años, yo quería trabajar afuera, irme para afuera, ser famosa, toda esta cuestión del sueño que tiene uno. Después, caché que como la tele pagaba, quería ganar plata y encontré que era fácil”, relató Pamela Díaz.

La chica reality detalló que “dije voy a ser muy famosa en mi país y me voy a ir, y le decía a mi mamá a los 33 años, con suerte voy a enamorarme, voy a pololear y voy a tener 3 hijos“.

“Te juro que me tiré dos veces de una escalera, de un piso y medio. Dije, vamos a sufrir, porque yo no quería tener guagua, si era muy chica, y en ese tiempo…Jamás voy a abortar, te estoy diciendo la verdad. Dije que pase por accidente. Me tiraba y no pasaba nada”, sentenció.