VIDEO Y FOTO – La respuesta de Mariana Loyola tras ser vinculada a las acusaciones contra Roberto Farías

3 de Febrero de 2025

La actriz fue sindicada como una de las actrices que impulsó la denuncia pública contra Farías en 2018.

Luego de ser vinculada a las acusaciones contra Roberto Farías, la actriz nacional Mariana Loyola no dudó en reaccionar y compartió algunos mensajes a través de sus redes sociales.

Esta respuesta se dio después de que la animadora Francisca García-Huidobro mencionara en el programa Only Fama los nombres de las intérpretes que impulsaron la denuncia pública contra el actor en 2018.

Según lo expuesto por la conductora, las actrices que encabezaron las acusaciones fueron Mariana Loyola, Paola Lattus, Gabriela Arancibia, Paulina García y Manuela Infante. “Ellas son las actrices vinculadas a esta amenaza y a esta cancelación, a lo que se refería Gonzalo Valenzuela”, sostuvo García-Huidobro en el programa.

A esto, agregó que “al menos Mariana Loyola y Paulina García se encontraban presentes en la ceremonia de los Premios Caleuche”.

La respuesta de Mariana Loyola tras ser vinculada a las acusaciones contra Roberto Farías

Tras ser aludida indirectamente por Gonzalo Valenzuela en una inesperada intervención durante los Premios Caleuche 2025, Mariana Loyola decidió restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram.

Aprovechando la ocasión, la actriz utilizó la misma plataforma para compartir algunas historias con mensajes que no pasaron desapercibidos. Uno de los posts de la intérprete de Secretos de Familia consistió en el reposteo de un video que abordaba las razones por las cuales muchas mujeres no denuncian delitos sexuales, exponiendo la cantidad de juicios y críticas a las que se ven sometidas, además de la revictimización que sufren durante el proceso judicial.

Junto a esto, Loyola compartió una foto en la que aparece descansando y sonriendo frente a la cámara, acompañada de un mensaje claro y directo: “En modo ternura y valentía. Feminista, antifascista”.

INSTAGRAM.

Pero Mariana Loyola no fue la única que se manifestó al respecto, ya que la actriz Paola Lattus, una de las mujeres sindicadas por el esposo de Kika Silva, también rompió el silencio y se manifestó sin tapujos en contra de Farías.

“Yo no soy tu colega, yo no tengo vergüenza. No tengo vergüenza de defender a mi compañera del aquel que la manoseó”, fue una de las frases de Lattus.