FOTOS – “Los abusadores no son víctimas”: la crítica de Mariana Loyola por el caso de Roberto Farías

5 de Febrero de 2025

La artista nacional compartió una columna a través de redes sociales y llamó a sus seguidores a informarse sobre estas complejas problemáticas.

Compartir

Luego de que nuevamente se pusiera sobre la mesa la denuncia de abuso sexual contra Roberto Farías que se presentó en 2018 y de la cual fue sobreseído, la actriz Mariana Loyola no quedó indiferente y expresó su postura crítica frente al tratamiento de estas temáticas.

Esto, considerando que la intérprete fue parte del grupo que, en su momento, apoyó y encabezó las acusaciones, junto a otras figuras como Paola Lattus, Gabriela Arancibia, Paulina García y Manuela Infante.

A través de sus redes sociales, la intérprete nacional compartió una columna de Andrea Gutiérrez titulada La invisible dominación, donde abordó este episodio sin nombrar “ni realizar linchamientos públicos”.

“El propósito es problematizar los mecanismos de construcción y perpetuación de la dominación, aportar a la comprensión de los fenómenos sin olvidar que en este mundo no somos todos iguales”, destacó la autora.

“En una intervención intempestiva, durante una importante premiación transmitida por televisión, un actor sube al escenario y toma el micrófono para relatar un supuesto hecho de injusticia perpetrado por mujeres hacia su propia obra”, comienza diciendo el escrito, haciendo clara referencia al momento protagonizado por Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche 2025.

“Su posición de actor conocido le otorga ese derecho tácito, lo que se acepta sin mayor cuestionamiento (…) En este hecho hay varias señales y estructuras que funcionan como una máquina simbólica que, tal como señala Pierre Bourdieu, ratifican las estructuras de dominación”, resaltó la actriz.

En esa línea, Gutiérrez explicó que “en el Chile de hoy, como en muchas partes del mundo, pareciera existir una añoranza por el orden conservador, pero no podemos permitir que eso nos haga olvidar las asimetrías que históricamente han vivido las mujeres, en este caso en sus espacios de trabajo”.

“Es crucial no claudicar en seguir analizando y exponiendo estas dinámicas de poder. No podemos permitir que la lucha por la equidad en el sector artístico sea silenciada por estructuras que perpetúan la desigualdad. La visibilización, el debate informado y el apoyo a quienes se atreven a cuestionar el statu quo son pasos fundamentales para construir un futuro con espacios genuinos de libertad y justicia”, concluyó la intérprete.

INSTAGRAM.

La dura crítica de Mariana Loyola

A través de sus historias de Instagram, Mariana Loyola compartió esta columna, expresando también su postura frente al mediático tema que resurgió durante la ceremonia de los Premios Caleuche 2025.

“Los hombres poderosos están cambiando la narrativa, y la narrativa está siendo de nuevo sumamente machista. No toleran que denunciemos, no toleran que nos empoderemos, no toleran que ganemos derechos”, manifestó la actriz de Secretos de Familia.

“En el fondo los asusta y agreden. Eso es lo preocupante. Los abusadores no son víctimas”, añadió Loyola.

“Antes de insultar a cualquier persona, les pido lo básico: infórmense, pregunten, no den las cosas por hecho, deténganse un segundo a pensar, no odien. A nadie le hace bien, a ustedes tampoco”, cerró diciendo la artista.