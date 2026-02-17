VIDEO – El momento exacto de la encerrona que sufrió Macarena Tondreau

El registro muestra cómo los cuatro sujetos interceptaron el BMW en plena vía rápida, uno de ellos ya detenido por la PDI.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Oriente entregaron nuevos antecedentes sobre la detención de uno de los presuntos responsables de la encerrona que afectó a la actriz y presentadora de televisión Macarena Tondreau y que culminó con la muerte de una de sus mascotas, además de difundirse las imágenes del momento exacto.

El delito se registró la noche del domingo en la conexión entre Vespucio Oriente y Costanera Norte, a la altura de Vitacura. En ese lugar, Tondreau se desplazaba junto a su hija menor de edad y sus dos perros cuando fue interceptada por cuatro delincuentes armados, quienes la intimidaron para sustraer el BMW que conducía. Tras concretar el robo, los sujetos huyeron del lugar, instancia en que una de las mascotas murió atropellada.

Horas después, el vehículo fue hallado en la comuna de Conchalí. Durante la jornada siguiente, la PDI concretó la detención de uno de los implicados, en el marco de diligencias investigativas coordinadas con el Ministerio Público.

El subprefecto Marcelo Varas, jefe de la Brigada de Robos de la PDI, explicó que la captura fue posible gracias a diversas diligencias, entre ellas el análisis de redes sociales, “que nos permite identificar parte de la banda”. Asimismo, destacó la relevancia de la señal GPS de uno de los aparatos sustraídos durante el asalto. “Posteriormente a esto, las especies sustraídas generan una búsqueda y generan una alerta, emitiendo una ubicación”, aseveró.

El momento de la encerrona que sufrió Macarena Tondreau

En el lugar de la detención se encontró el vehículo utilizado para cometer el ilícito —que también mantenía encargo por robo— y patentes de otros automóviles, lo que refuerza la hipótesis de que el detenido integra una banda dedicada a este tipo de delitos. El imputado, chileno mayor de edad, registra detenciones previas, aunque no condenas.

El fiscal Oriente, Jorge Reyes, informó que el sujeto será formalizado este martes. “(Hay) una serie de elementos que los vinculan directamente con el hecho, este violento hecho que, como sabemos, terminó con la sustracción del vehículo, de las especies (de las víctimas), la afectación importante a las víctimas y el fallecimiento de una de las mascotas de las víctimas también”, declaró. La Fiscalía solicitará la prisión preventiva y continúa trabajando para ubicar al resto de los involucrados.