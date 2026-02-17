Quién es el primer detenido por encerrona a Macarena Tondreau

Este martes 17 de febrero fue detenido uno de los presuntos involucrados en la violenta encerrona que sufrió la animadora Macarena Tondreau en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, el pasado domingo en la noche.

La captura del sospechoso se concretó en la comuna de Conchalí, luego de que las diligencias policiales lograran identificarlo y posicionarlo en la escena delictual gracias a rastros de huellas dactilares que coincidían con las del sujeto detenido.

La encerrona ocurrió cerca de las 23:00 horas del domingo cuando Tondreau regresaba por la Autopista Vespucio Oriente hacia Costanera Norte acompañada de su hija y sus mascotas.

De acuerdo al relato e la animadora, un vehículo se colocó frente a su automóvil, obligándola a detener su marcha, tras lo cual descendieron entre tres y cuatro sujetos armados, quienes la intimidaron para sustraerle el vehículo.

Según Tondreau, dos de los asaltantes se pusieron a los lados con armas de fuego, y uno intentó romper el vidrio con un martillo, por lo que el grupo consiguió que ella descendiera y huyó con el vehículo.

En medio del asalto, una de las mascotas de Tondreau murió atropellada tras escapar del vehículo cuando los delincuentes abrieron las puertas. La conductora y su hija resultaron ilesas físicamente, aunque describieron el episodio como una experiencia traumática.

Horas después, Carabineros logró recuperar el automóvil y capturar a un detenido relacionado con la encerrona que sufrió Macarena Tondreau en Conchalí. El vehículo está siendo periciado por la Policía de Investigaciones (PDI) en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación.