Faloon Larraguibel gana demanda por daño emocional y recibirá $10 millones de indemnización

La compensación otorgada por el tribunal considera tanto el valor económico de las especies sustraídas como el impacto emocional provocado por el hecho.

Un importante triunfo judicial consiguió Faloon Larraguibel luego de que el Tribunal de Policía Local de Las Condes resolviera a su favor una demanda presentada tras el robo que sufrió en 2024 mientras se encontraba junto a sus hijos en una estación de servicio.

La sentencia, emitida después de casi dos años de tramitación, ordenó el pago de una indemnización que supera los 10 millones de pesos. En concreto, el fallo establece una compensación de $9.546.744 por daño emergente y otros $700 mil por concepto de daño emocional y moral.

El caso se remonta al 29 de marzo de 2024, cuando la participante de realities realizó una breve detención en un servicentro ubicado en la Autopista del Sol, en la comuna de Talagante. Mientras compartía con sus hijos en el lugar, delincuentes rompieron los vidrios de su vehículo y sustrajeron diversas pertenencias que se encontraban en el interior.

“Veinte minutos nos demoramos. Al salir, los vidrios estaban reventados y se llevaron todo“, recordó la modelo en conversación con Las Últimas Noticias.

Entre los objetos robados había maletas, bolsos, ropa, zapatos, joyas, perfumes, lentes y dispositivos electrónicos. Sin embargo, uno de los elementos que más lamenta haber perdido tiene un valor sentimental irremplazable. “Y una cadena que me regaló mi abuelita el día antes de morir. Eso fue lo que más lamenté hasta el día de hoy”, confesó.

Más allá de las pérdidas materiales, Faloon aseguró que la situación fue especialmente compleja debido a la falta de apoyo que recibió tras el delito.

“Nadie del personal del lugar me prestó ayuda o contención en el momento. Mis hijos lloraban y yo estaba sola ahí con el auto reventado. Llegó mi mamá que vive cerca, pero del lugar nadie ni siquiera se acercó”, relató.

La comunicadora explicó que decidió seguir adelante con la acción judicial pese a las dificultades y el tiempo que implicaba enfrentar un proceso de este tipo.

La acción fue impulsada por la abogada Lya Rojas, quien presentó tanto una querella penal como una demanda civil basada en una eventual infracción a la Ley del Consumidor.

Según explicó la profesional, el argumento central fue que el estacionamiento forma parte del servicio ofrecido por el establecimiento y, por lo tanto, existe responsabilidad cuando no se adoptan medidas suficientes para resguardar la seguridad de los clientes.

La jurista señaló que la compensación otorgada por el tribunal considera tanto el valor económico de las especies sustraídas como el impacto emocional provocado por el hecho.